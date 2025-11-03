Nadine Alexandra & Yoshi Sudarso Bikin Baper Penonton di Series Still Single

JAKARTA – Kamu penasaran gimana rasanya nonton dua aktor top adu akting di layar, series Still Single di VISION+ wajib masuk playlist-mu. Di series rom-com-drama ini, Nadine Alexandra dan Yoshi Sudarso beradu peran sebagai Tasya dan Andreas, pasangan yang hubungan dan dinamika emosionalnya memberi warna berbeda dari konflik utama cerita Maya (Yuki Kato). Klik di sini untuk nonton seriesnya.

Dalam Still Single, Nadine Alexandra berperan sebagai Tasya, seorang perempuan modern yang mandiri, ambisius, dan perfeksionis. Di sisi lain, Andreas yang diperankan oleh Yoshi Sudarso hadir sebagai sosok laki-laki tenang dan penuh pesona yang mampu menyeimbangkan kepribadian Tasya yang penuh tuntutan.

Pertemuan pertama mereka terjadi di kantor atas urusan bisnis. Setelah pertemuan tersebut, takdir membawa Tasya dan Andreas bertemu kembali di sebuah bachelorette night yang menjadi titik balik hubungan mereka.

Dalam suasana santai dan penuh kejutan itu, jarak di antara mereka perlahan mencair. Percakapan yang awalnya sekadar basa-basi berubah menjadi interaksi yang lebih personal dan hangat.

Dari situ, hubungan Tasya dan Andreas berkembang ke arah yang lebih intens. Adu peran antara Nadine dan Yoshi menjadi salah satu poin yang paling menonjol di series Still Single. Chemistry mereka terasa alami dan kuat, terutama ketika keduanya harus menghadapi adegan-adegan yang intens.

Series Still Single yang juga dibintangi oleh Yuki Kato, Samo Rafael, Lydia Kandou, Mathias Muchus, dan Tora Sudiro. Series Still Single tayang setiap hari Jumat hanya di VISION+.

