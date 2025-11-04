Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Wulan Guritno Main Microdrama Sugar Daddy Diary Nonton di VISION+ 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |20:18 WIB
Wulan Guritno Main Microdrama <i>Sugar Daddy Diary</i> Nonton di VISION+ 
Microdrama Sugar Baby
A
A
A

JAKARTA - VISION+ kembali menghadirkan tayangan microdrama terbaru berjudul “Sugar Baby Diary” yang langsung menarik perhatian, dari judulnya menggoda, penuh misteri, dan pastinya bikin penasaran. Drama romance ini bisa disaksikan keseruannya dengan klik di sini. 

Dibintangi oleh jajaran aktris ternama seperti Wulan Guritno, Ferry Salim, Sarah Felicia, Yogi Tama, dan Ismi Melinda, microdrama ini menceritakan tentang April (Sarah Felicia), seorang mahasiswi yang berprofesi sebagai sugar baby. 

Di balik itu, ada dilema besar yang mengintainya. Ia jatuh cinta pada sang sugar daddy (Ferry Salim) dan tetap harus setia pada kekasihnya yang memperalatnya agar bisa bebas dari penjara akibat kasus narkoba. 

Microdrama “Sugar Baby Diary” menghadirkan kisah cinta dengan durasi singkat namun intens, kisah ini menyoroti realita sosial yang dekat dengan kehidupan, tentang perjuangan dan pilihan hidup. Penasaran keseruannya? Jangan lewatkan microdrama “Sugar Baby Diary” eksklusif di VISION+. 

Nikmati juga berbagai tayangan menarik lainnya mulai dari film, drama, hingga olahraga internasional dengan berlangganan VISION+ Premium mulai dari Rp20.000,-. Download aplikasi VISION+ di PlayStore atau App Store sekarang! -
 

(kha)

