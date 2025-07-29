Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Promo Super Deal Premium VISION+, Cuma Rp1 Bisa Streaming Tayangan Sport, Series Hingga Animasi Anak

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |15:12 WIB
Promo Super Deal Premium VISION+, Cuma Rp1 Bisa Streaming Tayangan Sport, Series Hingga Animasi Anak
Vision Plus
A
A
A

JAKARTA – Dalam rangka menyambut peluncuran paket terbaru, VISION+ menghadirkan penawaran spesial yang sayang untuk dilewatkan: paket Premium VISION+ kini hanya Rp1 khusus pembelian di tanggal 1 Agustus 2025! 

Dari harga normal Rp20.000 per bulan, promo spesial ini bisa dinikmati pengguna baru di situs resmi www.visionplus.id atau bisa langganan dengan klik di sini.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi transformasi VISION+ dalam menghadirkan layanan streaming berkualitas, lengkap, dan terjangkau untuk seluruh kalangan masyarakat Indonesia.

Dengan harga hanya Rp1, pengguna bisa langsung mengakses ribuan konten hiburan dari berbagai genre dan saluran.

Dengan harga Rp1 yang normalnya Rp20.000 per bulan, kini pelanggan baru bisa mencoba paket Premium VISION+ hanya dengan Rp1 dan dapat akses berbagai olahraga dunia, film, microdrama vertikal, series, hingga animasi anak-anak.

Bagi penggemar olahraga, VISION+ menayangkan pertandingan kelas dunia seperti exclusive full season Bundesliga, Shopee Cup hingga Pro Futsal League. 

Selain itu, Dalam paket Premium ini, pengguna bisa menikmati berbagai konten Video-on-Demand (VOD) unggulan, seperti deretan VISION+ Originals yang eksklusif dan populer, termasuk series Pay Later hingga Culture Shock dan berbagai microdrama termasuk Benci Jadi Bucin dengan format vertikal yang menarik.

Selain itu, terdapat juga koleksi film lokal dan internasional, FTV, serta drama dan sinetron Indonesia yang tersedia lengkap dalam harga Rp1. Untuk keluarga dan anak-anak, VISION+ menyajikan tayangan animasi edukatif seperti Shaun the Sheep, Backkom, serta kanal-kanal anak seperti CBeeBies, DreamWorks, dan Zoomoo.

Tak hanya itu, pengguna juga mendapat akses ke lebih dari 70 saluran TV premium yang mencakup saluran lokal terlengkap seperti RCTI, MNCTV, GTV, iNews, Metro TV, Kompas TV, Trans7, Trans TV, TVRI, dan lainnya.

Untuk penggemar informasi global dan dokumenter, tersedia juga saluran internasional ternama seperti BBC World News, NHK World Japan, DW, France 24, Channel News Asia, TV5Monde, dan CGTN Documentary.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180139//kisah_dua_wajah-xvne_large.JPG
Sinopsis Microdrama Kisah Dua Wajah Eksklusif di VISION+ 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180120//saat_aku_menjadi_mama-xFIB_large.JPG
Begini Serunya Kisah Tang Zhiyi di Microdrama Saat Aku Menjadi Mama Eksklusif VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/40/3180102//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_premier_padel_2025_new_giza_di_vision-8gUo_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 New Giza di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180017//microdrama_pertaruhan_dua_hati-xA8d_large.jpg
Sinopsis dan Link Streaming Microdrama Pertaruhan Dua Hati, Eksklusif Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179922//pacar_bayangan-84My_large.JPG
Nonton Microdrama Pacar Bayangan di VISION+, Cinta Ajaib dari Dunia di Balik Cermin 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179916//bosku_cintaku-uIqd_large.JPG
Sinopsis dan Link Streaming Microdrama Bosku Cintaku, Kisah Cinlok di Kantor yang Penuh Intrik! 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement