Promo Super Deal Premium VISION+, Cuma Rp1 Bisa Streaming Tayangan Sport, Series Hingga Animasi Anak

JAKARTA – Dalam rangka menyambut peluncuran paket terbaru, VISION+ menghadirkan penawaran spesial yang sayang untuk dilewatkan: paket Premium VISION+ kini hanya Rp1 khusus pembelian di tanggal 1 Agustus 2025!

Dari harga normal Rp20.000 per bulan, promo spesial ini bisa dinikmati pengguna baru di situs resmi www.visionplus.id atau bisa langganan dengan klik di sini.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi transformasi VISION+ dalam menghadirkan layanan streaming berkualitas, lengkap, dan terjangkau untuk seluruh kalangan masyarakat Indonesia.

Dengan harga hanya Rp1, pengguna bisa langsung mengakses ribuan konten hiburan dari berbagai genre dan saluran.

Dengan harga Rp1 yang normalnya Rp20.000 per bulan, kini pelanggan baru bisa mencoba paket Premium VISION+ hanya dengan Rp1 dan dapat akses berbagai olahraga dunia, film, microdrama vertikal, series, hingga animasi anak-anak.

Bagi penggemar olahraga, VISION+ menayangkan pertandingan kelas dunia seperti exclusive full season Bundesliga, Shopee Cup hingga Pro Futsal League.

Selain itu, Dalam paket Premium ini, pengguna bisa menikmati berbagai konten Video-on-Demand (VOD) unggulan, seperti deretan VISION+ Originals yang eksklusif dan populer, termasuk series Pay Later hingga Culture Shock dan berbagai microdrama termasuk Benci Jadi Bucin dengan format vertikal yang menarik.

Selain itu, terdapat juga koleksi film lokal dan internasional, FTV, serta drama dan sinetron Indonesia yang tersedia lengkap dalam harga Rp1. Untuk keluarga dan anak-anak, VISION+ menyajikan tayangan animasi edukatif seperti Shaun the Sheep, Backkom, serta kanal-kanal anak seperti CBeeBies, DreamWorks, dan Zoomoo.

Tak hanya itu, pengguna juga mendapat akses ke lebih dari 70 saluran TV premium yang mencakup saluran lokal terlengkap seperti RCTI, MNCTV, GTV, iNews, Metro TV, Kompas TV, Trans7, Trans TV, TVRI, dan lainnya.

Untuk penggemar informasi global dan dokumenter, tersedia juga saluran internasional ternama seperti BBC World News, NHK World Japan, DW, France 24, Channel News Asia, TV5Monde, dan CGTN Documentary.