Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Episode 4 Still Single Makin Seru, Yuki Kato & Samo Rafael ke Cirebon! Streaming di VISION+

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |16:02 WIB
Episode 4 <i>Still Single</i> Makin Seru, Yuki Kato & Samo Rafael ke Cirebon! Streaming di VISION+
Yuki Kato
A
A
A

JAKARTA - Petualangan cinta dan pencarian jati diri Maya (Yuki Kato) semakin seru di episode 4 Still Single. Klik di sini untuk nonton episodenya di VISION+. Setelah rahasia besar tentang asal-usulnya mulai terkuak di episode sebelumnya, kini Maya dan Yudha (Samo Rafael) memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Cirebon demi mencari satu persatu clue.

Episode ini dibuka dengan Maya dan Yudha yang tiba di Cirebon, membawa segudang pertanyaan dan perasaan campur aduk. Mereka menyusuri petunjuk demi petunjuk, hingga akhirnya bertemu dengan seseorang yang tak pernah Maya bayangkan, kakak kandungnya sendiri. Pertemuan itu menjadi titik balik besar dalam hidup Maya, karena sang kakak mengungkap masa lalu kelam keluarga mereka yang selama ini disembunyikan.

Di tengah kenyataan pahit yang harus ia terima, Maya berusaha tegar. Namun, kehadiran Yudha yang selalu setia di sisinya membuat hatinya mulai goyah. Ada benih cinta yang perlahan tumbuh di antara keduanya, meski Maya dengan keras menyangkalnya, trauma masa lalu dan keyakinannya pada “zodiak cinta” membuatnya takut untuk percaya lagi.

Episode 4 Still Single menyajikan perpaduan antara drama keluarga yang menyentuh dan romansa yang mulai tumbuh. Perjalanan Maya ke Cirebon bukan hanya tentang menemukan asal-usulnya, tetapi juga tentang keberanian membuka hati di tengah luka lama.

Apakah Maya akhirnya akan berdamai dengan masa lalunya dan menerima perasaannya pada Yudha? Atau justru kembali menutup diri karena takut disakiti lagi? Temukan jawabannya di Still Single episode 4, eksklusif di VISION+. Segera berlangganan
VISION+ Premium Movies mulai dari Rp35.000,- untuk menonton Still Single dan berbagai film, series, serta tayangan olahraga internasional terbaik. Download aplikasi Vision+ di App Store
dan Play Store sekarang!

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/43/3184866//riyadh_season_world_masters_of_snooker_2025-tdWo_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Riyadh Season World Masters of Snooker 2025, Tayang di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184868//clarissa_tanoesoedibjo_terima_penghargaan-yg6L_large.JPG
Clarissa Tanoesoedibjo Terima Penghargaan Netcore Awarding Night, Kepemimpinan di Vision+ Dinilai Brilian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184865//clarissa_tanoesoedibjo_terima_penghargaan-wo6D_large.jpg
Efektivitas AI Berhasil Tingkatkan Penonton Vision+ hingga 50 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184767//borussia_dortmund_vs_vfb_stuttgart-xIFU_large.jpg
Link Live Streaming Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart di Bundesliga 2025-2026 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184625//vision_originals-yRo4_large.PNG
3 Serial Vision+ Wajib Tonton: Dari Misteri Radio Pembawa Teror hingga Kisah Cinta Komik yang Jadi Nyata!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184597//indonesia_international_challenge_2025_ii-vzaD_large.jpg
Link Live Streaming Indonesia International Challenge 2025 II di Vision+, Klik di Sini!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement