Episode 4 Still Single Makin Seru, Yuki Kato & Samo Rafael ke Cirebon! Streaming di VISION+

JAKARTA - Petualangan cinta dan pencarian jati diri Maya (Yuki Kato) semakin seru di episode 4 Still Single. Klik di sini untuk nonton episodenya di VISION+. Setelah rahasia besar tentang asal-usulnya mulai terkuak di episode sebelumnya, kini Maya dan Yudha (Samo Rafael) memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Cirebon demi mencari satu persatu clue.

Episode ini dibuka dengan Maya dan Yudha yang tiba di Cirebon, membawa segudang pertanyaan dan perasaan campur aduk. Mereka menyusuri petunjuk demi petunjuk, hingga akhirnya bertemu dengan seseorang yang tak pernah Maya bayangkan, kakak kandungnya sendiri. Pertemuan itu menjadi titik balik besar dalam hidup Maya, karena sang kakak mengungkap masa lalu kelam keluarga mereka yang selama ini disembunyikan.

Di tengah kenyataan pahit yang harus ia terima, Maya berusaha tegar. Namun, kehadiran Yudha yang selalu setia di sisinya membuat hatinya mulai goyah. Ada benih cinta yang perlahan tumbuh di antara keduanya, meski Maya dengan keras menyangkalnya, trauma masa lalu dan keyakinannya pada “zodiak cinta” membuatnya takut untuk percaya lagi.

Episode 4 Still Single menyajikan perpaduan antara drama keluarga yang menyentuh dan romansa yang mulai tumbuh. Perjalanan Maya ke Cirebon bukan hanya tentang menemukan asal-usulnya, tetapi juga tentang keberanian membuka hati di tengah luka lama.

Apakah Maya akhirnya akan berdamai dengan masa lalunya dan menerima perasaannya pada Yudha? Atau justru kembali menutup diri karena takut disakiti lagi? Temukan jawabannya di Still Single episode 4, eksklusif di VISION+. Segera berlangganan

VISION+ Premium Movies mulai dari Rp35.000,- untuk menonton Still Single dan berbagai film, series, serta tayangan olahraga internasional terbaik. Download aplikasi Vision+ di App Store

dan Play Store sekarang!

(kha)