Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 62: Dewa Usir Wati dan Winda, Angga Perjuangkan Cinta Pada Kirana

JAKARTA - Sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Adinda Azani (Kirana), Eza Gionino (Dewa), Celia Thomas (Becca), Irsyadillah (Darius), Sarah Tuff (Dinda), Marissa Christina (Melinda), Oka Sugawa (Rahman), Teddy Syach (Hendrawan), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Saat bersiap untuk dinner, Dewa mendapati beberapa perhiasan mendiang ibunya, Melinda, hilang dari laci. Ia marah besar dan menuduh Marlina yang ambil setelah tidak ditemukan apapun di kamarnya. Dewa justru menemukan perhiasan itu di kamar Wati dan Winda, lengkap dengan barang-barang mewah lainnya. Dewa merasa kecewa dan mengusir mereka malam itu juga meski Kirana tampak sedih dan tidak tega.

Regina dan Ivan bersekongkol untuk menjatuhkan nama baik Dewa dengan memanfaatkan insiden demo proyek agar viral di media. Ivan bahkan mengkhianati janji lamanya kepada Melinda demi keluarga dia. Sementara itu, Angga di rumahnya menatap foto prewedding dengan Kirana dan bertekad menemukan serta memperjuangkan cintanya kembali.

(kha)