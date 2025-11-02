Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 62: Dewa Usir Wati dan Winda, Angga Perjuangkan Cinta Pada Kirana

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |17:02 WIB
Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 62: Dewa Usir Wati dan Winda, Angga Perjuangkan Cinta Pada Kirana
Dusta di Balik Cinta
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Adinda Azani (Kirana), Eza Gionino (Dewa), Celia Thomas (Becca), Irsyadillah (Darius), Sarah Tuff (Dinda), Marissa Christina (Melinda), Oka Sugawa (Rahman), Teddy Syach (Hendrawan), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Saat bersiap untuk dinner, Dewa mendapati beberapa perhiasan mendiang ibunya, Melinda, hilang dari laci. Ia marah besar dan menuduh Marlina yang ambil setelah tidak ditemukan apapun di kamarnya. Dewa justru menemukan perhiasan itu di kamar Wati dan Winda, lengkap dengan barang-barang mewah lainnya. Dewa merasa kecewa dan mengusir mereka malam itu juga meski Kirana tampak sedih dan tidak tega. 

Regina dan Ivan bersekongkol untuk menjatuhkan nama baik Dewa dengan memanfaatkan insiden demo proyek agar viral di media. Ivan bahkan mengkhianati janji lamanya kepada Melinda demi keluarga dia. Sementara itu, Angga di rumahnya menatap foto prewedding dengan Kirana dan bertekad menemukan serta memperjuangkan cintanya kembali.

Apa yang akan dilakukan Angga? Saksikan sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' hari ini pukul 17.00 WIB hanya di RCTI.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184600//kau_ditakdirkan_untukku-Zd2F_large.PNG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 214: Alisha Shock Mengetahui Dirinya Terima Donor Jantung Alya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184598//cinta_sepenuh_jiwa-7D2B_large.PNG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 53: Meisya Bersaksi Selingkuh, Lala dan Hasbi Resmi Bercerai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184557//mencintai_ipar_sendiri-I3qJ_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 8: Rafki Bertemu Shilla, Ayuna Memergoki Mereka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184546//terbelenggu_rindu-8ias_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 427: Amira Histeris Ratna Tiada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/598/3184377//kau_ditakdirkan_untukku-x2vF_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 213: Kondisi Alisha Mulai Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/598/3184359//mencintai_ipar_sendiri-RDA5_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 7: Meli Curiga Pada Hendar, Ayuna Beranikan Diri Dekati Rafki
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement