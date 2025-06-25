Nam Ji Hyun Pertimbangkan untuk Kembali Bintangi Drama Good Partner 2

SEOUL - Aktris Nam Ji Hyun berpotensi kembali membintangi drama Good Partner 2. Dia dipercaya untuk kembali menghidupkan lakon sebagai pengacara Han Yu Ri.

Namun kabarnya, sang aktris memutuskan melepas tawaran tersebut karena jadwal kerjanya yang bentrok dengan produksi sekuel drama itu.

Terkait kabar tersebut, Management SOOP selaku agensi Nam Ji Hyun pun akhirnya merilis keterangan resmi, pada 25 Juni 2025. Mereka membantah sang artis sudah mundur dari negosiasi.

Nam Ji Hyun pertimbangkan untuk kembali bintangi drama Good Partner 2. (Foto: SBS)

“Nam Ji Hyun masih dalam tahap diskusi untuk membintangi Good Partner 2. Sejauh ini, belum ada keputusan final yang bisa kami bagikan,” ujar agensi itu dikutip dari IS Plus, pada Rabu (25/6/2025).

Drama Good Partner berkisah tentang pergumulan pengacara perceraian Cha Eun Kyung (Jang Nara) yang harus menghadapi perselingkuhan suaminya sendiri.

Sementara itu, Han Yu Ri (Nam Ji Hyun) adalah pengacara junior yang baru menyelami kasus-kasus perceraian. Itu membawanya berkenalan dengan Cha Eun Kyung.

Drama Good Partner tayang sepanjang Juli-September 2024 dan mendapat sambutan hangat penonton karena kasus-kasus perceraian yang disuguhkan terasa begitu realistis.

Episode perdana drama tersebut mendapat rating sebesar 7,8 persen dan terus naik hingga 17,7 persen. Chemistry Jang Nara dan Nam Ji Hyun menjadi salah satu alasan popularitas Good Partner.

Berkat Good Partner, Nam Ji Hyun memenangkan penghargaan Top Excellence Award dan Jang Nara meraih Daesang dalam ajang SBS Drama Awards 2024.