Sinopsis Preman Pensiun X Eps 42A: Rencana Penyerangan Agus Cs

Bima yang mendapat laporan dari Cano kalau melihat Agus, Yayat, Otang, Didu sedang makan, langsung menghubungi Eeng. Kemudian Bima, Cano, Damon, Eeng berkumpul, mereka sepakat mendatangi Agus, Yayat, Otang, Didu yang sedang makan di pedagang kaki lima. Namun saat sampai di pedagang kaki lima tersebut, Agus cs sudah tidak ada.

Bima, Cano dan Damon ingin serang Agus, Otang, Bubun cs, namun Eeng melarang mereka menyerang karena Robot tidak ingin bentrok dengan kawanan Bubun cs. Eeng kemudian menghubungi Robot dan Robot meminta semuanya berkumpul di markas.

Sementara Ujang masih khawatir dengan usaha bengkel nya yang makin sepi, Husni kemudian mengingatkan Ujang kalau daya beli masyarakat sedang menurun. Ujang kaget mendengar Husni bicara seperti itu, seakan memberi peringatan kalau usaha kuliner juga akan sepi.

(kha)