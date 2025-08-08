Sinopsis Tebaran Hati Eps 80: Inka Serang Kei dan Ariana, Olive Jadi Korban

Genta atas perintah Inka, meracuni makanan. Olive dan Ladya menjadi korban. Arman dan Indar membawa Ladya ke rumah sakit dan Arman menitipkan Olive pada Ariana dan Kei.

Tak lama Olive juga kejang. Kei dan Ariana pun membawa Olive ke rumah sakit. Saat dalam perjalanan, mobil Ariana dan Kei diserang mobil misterius hingga membuat mobil mereka terjun ke danau. Ariana dan Kei nyaris tenggelam.

Olive berhasil ditemukan, namun tidak selamat. Seluruh keluarga terpukul hebat. Ariana disalahkan. Ladya yang paling terpukul menyebut Ariana sebagai pembunuh. Genta mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Inka.

Di tengah suasana haru, tiba-tiba Oscar memasuki kamar jenazah. Oscar marah menggebu-gebu melihat ke arah jasad Olive yang tertutup kain, juga marah ke arah Ariana, yang masih basah kuyup. Oscar kembali meledak-ledak menunjuk Ariana untuk membayar atas perbuatannya. Melihat tindakan Oscar, dengan sigap Dito dan Kei menarik Oscar. Oscar tersungkur karena terpukul oleh Dito.

(kha)