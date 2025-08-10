Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 119

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 119 bercerita tentang Tania yang semakin curiga terhadap Miko. Dia menduga, pria itu sedang menyembunyikan sesuatu.

Demi mengungkap rahasia Miko, ia menyusun rencana nekat menyuruh Gino, orang bayaran, untuk menjambret hape pria tersebut. Aksi itu dilakukan Gino setelah menggemboskan ban mobil Miko.

Sementara itu, Alya dan Devan juga dilanda keresahan sendiri. Alya mulai curiga Nisa adalah anak kandung Miko. Sedangkan Devan terjebak dalam perasaan terhadap Alya yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari.

Rencana Tania berjalan sesuai rencana karena Gino berhasil menjambret hape Miko meskipun keduanya sempat baku hantam.

Devan dan Alya yang kebetulan lewat, menyaksikan kejadian itu kemudian membantu Miko yang babak lebur dibuat Gino. Dalam pengejaran yang dramatis, Alya menyetir ugal-ugalan karena percaya hape Miko menyimpan petunjuk penculikan Nisa.

Mereka akhirnya berhasil membuntuti Gino ke tempat persembunyianya. Mereka kaget saat melihat Tania menjadi otak dari penjambretan itu.

Bagaimana Tania menghadapi Alya yang mengetahui perbuatannya? Saksikan sinetron Kau Ditakdirkan Untukku di RCTI, setiap hari pukul 22.00 WIB.**

(SIS)