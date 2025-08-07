Sinopsis Series Kau Ditakdirkan Untukku Episode 115, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis series Kau Ditakdirkan Untukku episode 115 bercerita tentang Alya yang membantu Nisa berkemas.

Dia kemudian memberikan earphone yang bisa dilacak karena milik Nisa sudah rusak. Earphone itu yang kelak menjadi petunjuk penting untuk mereka.

Tiba-tiba, Nisa kembali membahas foto lucu Alya bersama Cakra saat berada di Sukabumi. Saat melihat foto Cakra bersama Alya dan Nisa di ponsel, Devan terdiam.

Alya kemudian teringat akan insiden yang menimpa Devan. Ia yakin kalau sakit hati Cakra yang membuat ia nekat mencelakai Devan.

Apalagi ada pematik api yang diduga milik Cakra tertinggal di TKP. Alya dan Devan lalu mengkonfrontasi Cakra soal pemantik bergambar tengkorak itu.