Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 117: Dua Penjahat Masuk Jurang?

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |19:28 WIB
Pencarian Nisa di hutan Giriwening masih terus berlanjut. Saat petugas SAR memastikan bahwa jenazah yang ditemukan bukan Nisa, harapan pun kembali ada. Namun, sebuah ilusi bayangan Nisa yang dilihat Alya justru membuatnya tersesat dan terpisah dari rombongan. 

Hal ini baru disadari Devan setelah menyadari Alya menghilang. Ia segera menghubungi Alya dan menyusulnya berdasarkan titik lokasi Alya yang tersambung di handphonenya. Sementara itu, Nisa ternyata masih hidup meski dalam kondisi lemah dan terluka setelah berhasil memanjat kembali dari jurang tempat ia terjatuh usai didorong Ipul.

Di sisi hutan, Ipul dan Udin tengah berkemah dengan ayam hutan hasil tangkapan mereka, namun gagal menyalakan api. Saat keduanya saling menyalahkan, Nisa muncul dari semak-semak dan langsung tertangkap kembali. Ia sempat berusaha melarikan diri, namun karena tenaganya telah habis, ia kembali tertangkap dan dibawa ke sebuah gubuk. Nisa nyaris dibunuh menggunakan balok kayu, tapi Alya datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Alya melawan Ipul dan Udin sendirian hingga akhirnya Devan, Reno, Dara, dan tim SAR datang membantu. Kedua penjahat itu berhasil kabur ke dalam hutan dan dikejar hingga ke ujung jurang. Merasa terpojok, mereka memilih melompat ke bawah.

Apakah kedua penjahat itu tak selamat? Saksikan Layar Drama Indonesia “Kau Ditakdirkan Untukku” setiap hari pukul 22.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #KauDitakdirkanUntukku #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(kha)

