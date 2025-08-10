Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 327

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |17:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 327
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 327. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 327 bercerita tentang Nadine yang marah pada Bram karena tahu pria itu menyembunyikan informasi keberadaan Ardan.

Seperti diketahui, Ardan telah keluar dari penjara. Nadine merasa takut ancaman lama akan kembali muncul. Namun Bram merasa kalau reaksi Nadine terhadap Ardan terlihat seperti keduanya dulu saling memiliki rahasia.

Sementara Diandra mulai curiga dengan Nadine dan Bram, apalagi setelah mendengar perempuan itu tidak mendaftarkan Damar sebagai penerima donor mata.

Kondisi diperburuk dengan kondisi Damar yang semakin membaik setelah obat-obatan miliknya dipegang oleh Elang. Di rumah, Amira berbagi cerita dengan Ratna tentang Mbok Lastri. 
Ratna pun berencana menemuinya, sedangkan Mbok Lastri mengalami demam tinggi sebab khawatir rahasia masa lalunya terbongkar. 

Di sisi lain, Ardan menyusun rencana misterius dengan membeli HP dan mulai mengintai rumah Damar. Apakah Amira berhasil membongkar rahasia Mbok Lastri? 

Apa sebenarnya rahasia antara Nadine dan Ardan? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI, setiap hari pukul 18.15 WIB.**

(SIS)

