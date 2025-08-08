Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 326: Misteri Sosok Ardan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |17:54 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 326: Misteri Sosok Ardan
Terbelenggu Rindu
A
A
A

Diandra yang merasa bukan keluarga Damar memilih pergi ke makam ayahnya. Ia teringat momen yang menyebabkan ayahnya meninggal. Amira diminta Damar untuk panggilkan Diandra tapi Diandra malah menjawab dengan ketus dan langsung pergi. 

Namun, tiba-tiba muncul Ardan yang membuat Diandra langsung mengingat dan mengenalinya. Mereka pergi ke resto Purnama melihat progres galery. Di antara lukisan, ada gitar pemberian Syafira untuk Damar. Amira menangis mengingat dulu ia memainkan gitarnya di depan Nada. Amira akhirnya menceritakan tentang Nada, anak Aditya, suami pertamanya. 

Di sisi lain, Diandra mengabari Nadine soal Ardan. Nadine geram marah ke Bram dan langsung menelepon Ardan tapi berbalik Ardan menekan Nadine mengenai anak-anak Damar, apakah mereka adalah saingannya yang harus dilenyapkan. Sementara itu, Biru menyempatkan diri mendaftarkan Damar sebagai calon penerima donor mata di Bank Mata Nasional. 

Siapa sebenarnya Ardan? Ada hubungan apa dengan Diandra dan Nadine? Saksikan Layar Drama Indonesia “Terbelenggu Rindu” setiap hari pukul 18.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TerbelengguRindu #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/598/3182470//kau_ditakdirkan_untukku-dMzf_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 204: Baldy Minta Alisha Pulihkan Kondisi Psikis Devan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/598/3182435//dusta_di_balik_cinta-ZBNI_large.JPG
Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 69: Kirana Mengungkap Kebenaran pada Regina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/598/3182315//terbelenggu_rindu-AT1a_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 416, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182076//terbelenggu_rindu-0B2p_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 415, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/598/3181870//kau_ditakdirkan_untukku-Ia28_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 201: Devan Depresi, Wildan Titip Dara Pada Reno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/598/3181809//terbelenggu_rindu-kAEv_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 414: Persalinan Amira Semakin Dekat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement