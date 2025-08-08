Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 326: Misteri Sosok Ardan

Diandra yang merasa bukan keluarga Damar memilih pergi ke makam ayahnya. Ia teringat momen yang menyebabkan ayahnya meninggal. Amira diminta Damar untuk panggilkan Diandra tapi Diandra malah menjawab dengan ketus dan langsung pergi.

Namun, tiba-tiba muncul Ardan yang membuat Diandra langsung mengingat dan mengenalinya. Mereka pergi ke resto Purnama melihat progres galery. Di antara lukisan, ada gitar pemberian Syafira untuk Damar. Amira menangis mengingat dulu ia memainkan gitarnya di depan Nada. Amira akhirnya menceritakan tentang Nada, anak Aditya, suami pertamanya.

Di sisi lain, Diandra mengabari Nadine soal Ardan. Nadine geram marah ke Bram dan langsung menelepon Ardan tapi berbalik Ardan menekan Nadine mengenai anak-anak Damar, apakah mereka adalah saingannya yang harus dilenyapkan. Sementara itu, Biru menyempatkan diri mendaftarkan Damar sebagai calon penerima donor mata di Bank Mata Nasional.

Siapa sebenarnya Ardan? Ada hubungan apa dengan Diandra dan Nadine?



(kha)