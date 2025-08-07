Advertisement
TV SCOOP

Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 230: Rencana Emil Bongkar Kelakuan Bara

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |20:04 WIB
Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 230: Rencana Emil Bongkar Kelakuan Bara
Mencintaimu sekali lagi
A
A
A

Arini tanpa sengaja mendengar pembicaraan Lingga dan Pertiwi. Lingga merasa terbebani dengan apa yang diberikan oleh Mitha kepada Arini. Arini baru sadar jika Lingga merasakan hal itu.

Di sisi lain, Emil berhasil menemukan sebuah alamat yang ternyata adalah alamat Bara. Bara yang ada di dalam pun panik. Berhasilkah Emil membuktikan bahwa Baralah yang membakar studionya? 

Saksikan Layar Drama Indonesia “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #MencintaimuSekaliLagi #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

