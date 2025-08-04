Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 227: Keinginan Mitha untuk Bertahan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |19:02 WIB
Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 227: Keinginan Mitha untuk Bertahan
Mencintaimu sekali lagi
A
A
A

Arini bercerita dengan antusias kejadian di pasar bersama Lingga. Mitha tiba-tiba merasa tersentuh. Ia sudah lama mengidamkan hal ini. Dia ingin tetap hidup setidaknya untuk melihat cucu pertamanya lahir.

Bara dan Nadia gusar dengan kondisi Mitha dan Arini. Keberadaan mereka bisa terancam. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu. Apa yang akan mereka lakukan? 

Saksikan Layar Drama Indonesia “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #MencintaimuSekaliLagi #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

