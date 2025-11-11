Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 71: Angga Mundur Dari Usaha Merebut Cinta Kirana

JAKARTA - Sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' tayang hari ini pukul 17.10 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Adinda Azani (Kirana), Eza Gionino (Dewa), Celia Thomas (Becca), Venly Arauna Dondokambey (Angga), Kinaryosih (Regina), Reza Pahlevi (Ivan) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Begitu tiba di rumah sakit, Dewa langsung mencari tahu kondisi istrinya. Dokter menjelaskan bahwa Kirana dan janinnya dalam keadaan stabil, hanya mengalami nyeri akibat otot yang tertarik. Saat mendengar Kirana hamil tiga minggu, Dewa syok sekaligus bahagia.

Ia langsung menjenguk Kirana di ruang rawat dan mencurahkan seluruh perasaannya. Dewa mengakui kesalahannya di masa lalu—bahwa ia dulu mempertahankan pernikahan karena urusan perusahaan, namun kini cintanya tulus. Kirana tersentuh dan memaafkan Dewa. Dari balik kaca, Angga menyaksikan keintiman mereka dan dengan berat hati memilih mundur demi kebahagiaan Kirana.

Di rumah, Regina yang masih diliputi rasa khawatir meminta Becca melakukan tes DNA untuk keperluan legalitas. Meski cemas, Becca berpura-pura setuju. Ia lalu menemui Mila di kafe dan panik menceritakan soal tes tersebut.

Mila menenangkannya dan berkata akan “mengatur hasilnya” agar Becca tetap terlihat sebagai anak Regina. Mila juga berniat meminjam uang pada Regina untuk melunasi hutangnya yang menumpuk. Diam-diam, Angga yang duduk tak jauh dari meja mereka mendengarkan semua rencana licik itu. Di sisi lain, Dewa memutuskan untuk membuktikan sendiri bahwa Becca berbohong. Ia meminta bantuan Siska dan Nico untuk menyelidiki dengan menyusup ke rumah Regina.

Apakah penyelidikan Siska dan Nico berhasil? Saksikan sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' hari ini pukul 17.10 WIB hanya di RCTI.



(kha)