Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 224

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 224 bercerita tentang Arini yang akhirnya percaya dengan semua cerita Mitha.

Dia kemudian meminta maaf karena selama ini sudah bersikap jahat pada Mitha. Perempuan itu kemudian memaafkan ketidaktahuan Arini dan mereka berpelukan erat.

Di lain pihak, Lingga mengabari Mulyono dan Ratih yang membuat pria itu terharu karena akhirnya Arini bisa bertemu dengan ibu kandungnya.

Sementara itu, Bara yang mengetahui Arini berhasil menyusul Mitha pun kesal sampai menjatuhkan meja. Dia kesal karena semua rencananya berantakan.

