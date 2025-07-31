Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 319: Diandra Menuduh Amira Celakai Damar

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |15:50 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 319: Diandra Menuduh Amira Celakai Damar
Terbelenggu Rindu
A
A
A

Elang meminta Dennis membawa obat Damar ke laboratorium karena Elang curiga obatnya telah ditukar. Sementara itu, Bram menemui ayahnya Ardan. Vernie mulai tersentuh oleh kebaikan Noah. 

Ia bersikeras ingin datang ke rumah Noah dan membawa bekal sarapan ke rumahnya. Sesampainya di sana, Vernie jadi ragu dan takut ditolak karena melihat mobil Noah di luar. Akhirnya Vernie memutuskan masuk ke dalam bagasi mobil Noah.

Biru, Amira, dan Arkana sampai di rumah Damar. Elang mengingatkan mereka untuk hati-hati. Nadine menerima kue coklat buatan Amira. Diam-diam Nadine memberi kode kepada Bram untuk mengikuti Atun. Damar mengenalkan Diandra kepada Amira dan Biru. 

Diandra terlihat tidak suka saat melihat Amira memeluk lengan Damar. Saat kue disajikan, Damar mulai menyantap kue Amira. Damar langsung merasakan ada yang aneh di kuenya. Melihat ada staples, Diandra marah ke Amira dan menuduh Amira ingin mencelakakan Damar. 

Bagaimana Amira menanggapi Diandra? Apakah Elang diam saja dengan semua tuduhan Diandra ke Amira? Saksikan Layar Drama Indonesia “Terbelenggu Rindu” setiap hari pukul 18.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TerbelengguRindu #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

