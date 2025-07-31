Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 223: Mitha Kembali ke Solo, Arini Rasakan Kesedihan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |19:23 WIB
Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 223: Mitha Kembali ke Solo, Arini Rasakan Kesedihan
Mencintaimu sekali lagi
A
A
A

Entah mengapa Arini merasa sedih saat menerima kabar bahwa Mitha akan kembali ke Solo. Mitha berterima kasih untuk kebersamaan mereka beberapa minggu terakhir. Walau singkat, namun hal itu sangat berkesan untuk Mitha.

Arini masih belum percaya sepenuhnya dengan cerita Mitha. Ia berpikir seandainya saja ada orang yang bisa memvalidasi. Mendengar perkataan Arini, Lingga pun bilang sebenarnya ada seseorang yang dapat melakukannya, yaitu Pak Sujono.

Sementara itu, Yudho datang ke rumah Lingga untuk meminjam uang. Tiba-tiba Yudho ditanya apakah ia kenal dengan Mitha. Yudho mengaku sangat mengenalnya. Menurut Yudho, Lingga adalah orang keraton yang paling baik. Arini dan Lingga pun tertegun. 

Apa yang akan mereka lakukan? Saksikan Layar Drama Indonesia “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #MencintaimuSekaliLagi #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180123//kau_ditakdirkan_untukku-ID0d_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 194: Ingatan Pulih, Cakra Siap Balas Dendam Pada Devan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180109//cinta_sepenuh_jiwa-Xhn1_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 33: Lala Selidiki Hasbi, Rina Bungkam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180060//dusta_di_balik_cinta-3Nmf_large.JPG
Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 58: Regina dan Ivan Bertekad Mencari Angeline
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179902//kau_ditakdirkan_untukku-SysB_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 193: Frustasi, Dara Minta Kesempatan Kedua Pada Nisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179892//cinta_sepenuh_jiwa-IXEh_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 32: Lala Ingin Ambil Uang COC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179884//terbelenggu_rindu-bjWO_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 406: Maudy Dapat Perlakuan Kasar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement