Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 223: Mitha Kembali ke Solo, Arini Rasakan Kesedihan

Entah mengapa Arini merasa sedih saat menerima kabar bahwa Mitha akan kembali ke Solo. Mitha berterima kasih untuk kebersamaan mereka beberapa minggu terakhir. Walau singkat, namun hal itu sangat berkesan untuk Mitha.

Arini masih belum percaya sepenuhnya dengan cerita Mitha. Ia berpikir seandainya saja ada orang yang bisa memvalidasi. Mendengar perkataan Arini, Lingga pun bilang sebenarnya ada seseorang yang dapat melakukannya, yaitu Pak Sujono.

Sementara itu, Yudho datang ke rumah Lingga untuk meminjam uang. Tiba-tiba Yudho ditanya apakah ia kenal dengan Mitha. Yudho mengaku sangat mengenalnya. Menurut Yudho, Lingga adalah orang keraton yang paling baik. Arini dan Lingga pun tertegun.

