Nikita Mirzani Tuding Reza Gladys Atur Jaksa dan Hakim demi Penjarakan Dirinya

JAKARTA – Nikita Mirzani kembali menghebohkan jalannya persidangan kasus dugaan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (31/7/2025), Nikita mengungkap pernyataan mengejutkan sebelum persidangan dimulai.

Aktris 39 tahun itu mengklaim memiliki bukti rekaman suara dan tangkapan layar yang diduga berasal dari pihak keluarga Reza Gladys. Bukti tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya upaya mengatur jalannya persidangan.

“Saya sangat terkejut setelah mendengar rekaman suara percakapan dan melihat screenshot percakapan yang patut diduga berasal dari keluarga Reza Gladys,” ujar Nikita.

Nikita menuding pihak pelapor berupaya mengkondisikan proses hukum agar dirinya dijatuhi hukuman penjara.

“Reza Gladys atau keluarganya sangat patut diduga telah mengatur jaksa penuntut umum (JPU) dan majelis hakim yang mulia,” lanjutnya.

Bukan hanya itu, ia juga menilai bahwa dirinya sedang menjadi korban kriminalisasi yang dilakukan secara terstruktur dan terencana.