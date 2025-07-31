Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Makin Dekat, Fitri Salhuteru Dampingi Reza Gladys Hadapi Sidang Lawan Nikita Mirzani

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |12:41 WIB
Makin Dekat, Fitri Salhuteru Dampingi Reza Gladys Hadapi Sidang Lawan Nikita Mirzani
Makin Dekat, Fitri Salhuteru Dampingi Reza Gladys Hadapi Sidang Lawan Nikita Mirzani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang menjerat Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (31/7/2025). Dalam persidangan ini, kehadiran Reza Gladys bersama sang suami, Attaubah Mufid, menjadi sorotan.

Pantauan Okezone di lokasi menunjukkan Reza tiba didampingi langsung oleh sahabatnya, Fitri Salhuteru. Ketiganya tampak berjalan menuju ruang tunggu sidang dengan pengawalan ketat dari sejumlah pria berbadan tegap.

Fitri menegaskan kehadirannya kali ini hanya sebagai penonton sidang, bukan saksi. Sementara itu, Reza dan suaminya memilih untuk tidak memberikan komentar kepada awak media.

Nikita Mirzani
Nikita Mirzani

“Kita nonton, sekarang kita jadi penonton. Kita jadi penonton,” ujar Fitri Salhuteru singkat.

Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun saat ditanya lebih lanjut, Fitri mengaku belum mengetahui siapa saja saksi yang akan dihadirkan.

“Belum tahu siapa yang hadir (saksinya),” ucapnya.

