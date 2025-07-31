Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Emosi Nikita Mirzani Meluap Jelang Sidang Kasus Pemerasan, Ini Pemicunya

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |12:25 WIB
Emosi Nikita Mirzani Meluap Jelang Sidang Kasus Pemerasan, Ini Pemicunya
Emosi Nikita Mirzani Meluap Jelang Sidang Kasus Pemerasan, Ini Pemicunya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Nikita Mirzani kembali meluapkan emosinya menjelang sidang kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang dilaporkan oleh dokter Reza Gladys. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (31/7/2025) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), termasuk salah satunya adalah dokter Oky Pratama.

Nikita, yang berstatus sebagai terdakwa, tiba di pengadilan sekitar pukul 10.27 WIB menggunakan mobil tahanan. Saat ditemui awak media, ia sempat menanggapi pertanyaan soal kegiatannya selama di dalam rumah tahanan.

“Aku di dalam rutan cuma salat, baca buku. Emang gue harus posting-posting salat? Kalau salat mah gue salat,” ujar Nikita dengan nada tegas.

Bintang film Comic 8 itu juga sempat menyinggung kehadiran sejumlah pihak dalam sidang hari ini, seperti Reza Gladys, Attaubah Mufid, dan Fitri Salhuteru. Ia melontarkan pernyataan pedas terkait kehadiran mereka.

“Ini sidang terbuka, jadi siapa aja, setan, iblis, tuyul boleh datang,” ucapnya tajam.

Setelah menunggu di ruang tahanan, Nikita kemudian digiring petugas menuju ruang sidang utama. Namun langkahnya terhambat kerumunan orang yang memadati area sidang, membuatnya kesulitan bergerak meski telah dikawal ketat oleh petugas kejaksaan.

Kesal karena sempat terhimpit, Nikita pun berteriak dengan nada tinggi, “Jangan ditutup jalannya! Sakit!”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179777/nikita_mirzani-762A_large.jpg
Sidang Putusan di Hari Sumpah Pemuda, Nikita Mirzani: Semoga Masih Ada Keadilan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179757/nikita_mirzani-IjEM_large.jpg
Antusias Jalani Sidang Putusan, Nikita Mirzani: Selesai juga Semuanya..
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179744/nikita_mirzani-yg12_large.jpg
Fans Berharap Nikita Mirzani Dibebaskan dari Kasus Pemerasan dan TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179723/nikita_mirzani-EiN8_large.jpg
Nikita Mirzani 100 Persen Yakin Bakal Bebas dari Kasus Pemerasan dan TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178976/nikita_mirzani-qnij_large.jpg
Reza Gladys Ingin Dirinya Dinyatakan Bersalah, Nikita Mirzani: Lihat Saja Endingnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178945/nikita_mirzani-be0d_large.jpg
Nikita Mirzani Geram Dituding Dapat Perlakuan Istimewa dari Hakim untuk Datangkan Saksi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement