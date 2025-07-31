Emosi Nikita Mirzani Meluap Jelang Sidang Kasus Pemerasan, Ini Pemicunya

JAKARTA – Nikita Mirzani kembali meluapkan emosinya menjelang sidang kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang dilaporkan oleh dokter Reza Gladys. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (31/7/2025) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), termasuk salah satunya adalah dokter Oky Pratama.

Nikita, yang berstatus sebagai terdakwa, tiba di pengadilan sekitar pukul 10.27 WIB menggunakan mobil tahanan. Saat ditemui awak media, ia sempat menanggapi pertanyaan soal kegiatannya selama di dalam rumah tahanan.

“Aku di dalam rutan cuma salat, baca buku. Emang gue harus posting-posting salat? Kalau salat mah gue salat,” ujar Nikita dengan nada tegas.

Bintang film Comic 8 itu juga sempat menyinggung kehadiran sejumlah pihak dalam sidang hari ini, seperti Reza Gladys, Attaubah Mufid, dan Fitri Salhuteru. Ia melontarkan pernyataan pedas terkait kehadiran mereka.

“Ini sidang terbuka, jadi siapa aja, setan, iblis, tuyul boleh datang,” ucapnya tajam.

Setelah menunggu di ruang tahanan, Nikita kemudian digiring petugas menuju ruang sidang utama. Namun langkahnya terhambat kerumunan orang yang memadati area sidang, membuatnya kesulitan bergerak meski telah dikawal ketat oleh petugas kejaksaan.

Kesal karena sempat terhimpit, Nikita pun berteriak dengan nada tinggi, “Jangan ditutup jalannya! Sakit!”