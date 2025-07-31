Kimberly Ryder Dukung Hubungan Nino Fernandez dan Steffi Zamora: Semoga Lancar Sampai Hari H

JAKARTA – Publik dibuat heboh oleh unggahan foto Nino Fernandez dan Steffi Zamora yang tampil bak pasangan pengantin. Dalam potret tersebut, keduanya tampil serasi mengenakan gaun dan setelan formal bernuansa pernikahan, memunculkan spekulasi bahwa mereka sudah bertunangan atau bahkan diam-diam menikah.

Sahabat dekat mereka, Kimberly Ryder, turut memberikan tanggapan. Ditemui di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kimberly mengaku ikut bahagia melihat hubungan Nino dan Steffi yang kini semakin terbuka di hadapan publik.

“Iya, kemarin sempat syuting bareng. Happy banget. I'm so happy for him pastinya,” ujar Kimberly dengan antusias.

Kimberly Ryder Dukung Hubungan Nino Fernandez dan Steffi Zamora: Semoga Lancar Sampai Hari H (Foto: IG Steffi)

Meski begitu, Kimberly mengaku belum mengetahui secara pasti apakah keduanya sudah resmi menikah atau baru sebatas bertunangan. Namun, ia menduga unggahan itu diambil setelah acara pertunangan.