Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kimberly Ryder Dukung Hubungan Nino Fernandez dan Steffi Zamora: Semoga Lancar Sampai Hari H

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |09:51 WIB
Kimberly Ryder Dukung Hubungan Nino Fernandez dan Steffi Zamora: Semoga Lancar Sampai Hari H
Kimberly Ryder Dukung Hubungan Nino Fernandez dan Steffi Zamora: Semoga Lancar Sampai Hari H (Foto: IG Steffi)
A
A
A

JAKARTA – Publik dibuat heboh oleh unggahan foto Nino Fernandez dan Steffi Zamora yang tampil bak pasangan pengantin. Dalam potret tersebut, keduanya tampil serasi mengenakan gaun dan setelan formal bernuansa pernikahan, memunculkan spekulasi bahwa mereka sudah bertunangan atau bahkan diam-diam menikah.

Sahabat dekat mereka, Kimberly Ryder, turut memberikan tanggapan. Ditemui di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kimberly mengaku ikut bahagia melihat hubungan Nino dan Steffi yang kini semakin terbuka di hadapan publik.

“Iya, kemarin sempat syuting bareng. Happy banget. I'm so happy for him pastinya,” ujar Kimberly dengan antusias.

Pakai Gaun Pengantin, Steffi Zamora dan Nino Fernandez Resmi Menikah? 
Kimberly Ryder Dukung Hubungan Nino Fernandez dan Steffi Zamora: Semoga Lancar Sampai Hari H (Foto: IG Steffi)

Meski begitu, Kimberly mengaku belum mengetahui secara pasti apakah keduanya sudah resmi menikah atau baru sebatas bertunangan. Namun, ia menduga unggahan itu diambil setelah acara pertunangan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158581/kimberly_ryder-yOoh_large.jpg
Ternyata Kimberly Ryder Masih Berstatus WNA, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155109/kimberly_ryder-oFCn_large.jpg
Digoda Banyak Pria, Kimberly Ryder Ungkap Kriteria Suami Idaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3142915/kimberley_ryder-J7KD_large.JPG
Kimberly Rdyer Batal Berangkat Haji Tahun Ini: Agak Stres, Mungkin Belum Dipanggil Allah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142671/kimberly_ryder-vwOY_large.jpg
Kimberly Ryder Akui Dekat dengan Baim Wong: Lagi Ada Proyek Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142086/kimberly_ryder-KUM4_large.jpg
Biodata dan Agama Kimberly Ryder yang Kini Dijodohkan dengan Baim Wong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124268/kimberly_ryder-fRC5_large.jpg
Tak Beli Baju Lebaran, Kimberly Ryder: Pakai yang Tahun Lalu Aja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement