Tak Beli Baju Lebaran, Kimberly Ryder: Pakai yang Tahun Lalu Aja

JAKARTA - Kimberly Ryder mengaku tak perlu membeli baju baru menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Bahkan, aktris yang akrab disapa Kim kni tak masalah jika harus memakai baju yang ia beli tahun lalu.

"Belum (beli baju lebaran) , mungkin pakai baju yang tahun kemarin, nggak perlu baju baru," kata Kimberly di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan belum lama ini.

Mantan istri Edward Akbar itu juga memilih untuk menghemat pengeluaran. Dia pun berpesan kepada ibu-ibu lainnya agar turut memepertimbangkan kebiasaan membeli baju baru saat lebaran.

"Ibu-ibu jangan merasa perlu banget baju baru buat tahun ini karena tahun kemarin kalau masih bagus itu aja yang dipake," ujar Kimberly.

Meski demikian, Kimberly tetap punya tradisi khusus ketika lebaran bersama keluarga, terutama soal makanan. Kim pun memiliki menu wajib yang harus ada untuk merayakan Idul Fitri.