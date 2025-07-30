Go Public, Nino Fernandez dan Steffi Zamora Unggah Foto Pakai Baju Pengantin

JAKARTA - Nino Fernandez dan Steffi Zamora tengah menjadi sorotan usai keduanya mengunggah foto bersama mengenakan gaun pengantin di Instagram pada Rabu (30/7/2025).

Dari penelusuran Okezone, Nino tampak gagah mengenakan jas hitam kemeja putih dengan dasi kupu-kupu. Sementara Steffi terlihat anggun dengan gaun putih dengan pose bersandar di dada Nino.

Tak ada keterangan khusus dalam postingan keduanya selain emoji hati berwarna putih.

Pada slide berikutnya, Nino dan Steffi juga menunjukan kemesraan lewat pose saling bertatapan dengan telapak tangan yang menempel.