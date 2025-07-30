Pakai Gaun Pengantin, Steffi Zamora dan Nino Fernandez Resmi Menikah?

JAKARTA - Steffi Zamora dan Nino Fernandez mendadak jadi sorotan warganet usai mengunggah foto bersama mengenakan busana pengantin di Instagram pada Rabu (30/7/2025). Unggahan itu langsung memicu berbagai spekulasi soal status hubungan mereka.

Dalam foto pertama, Nino tampil elegan mengenakan jas hitam dengan kemeja putih dan dasi kupu-kupu. Sementara Steffi terlihat anggun dalam balutan gaun putih, berpose manja dengan bersandar di dada Nino.

Tak ada keterangan panjang dalam unggahan tersebut, hanya sebuah emoji hati berwarna putih yang mereka sematkan sebagai caption.

Pada slide berikutnya, keduanya tampil lebih mesra. Nino dan Steffi tampak saling menatap sambil menempelkan telapak tangan satu sama lain. Mereka juga berpose romantis di balik kain transparan, menambah kesan intim dalam potret tersebut.