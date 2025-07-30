Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pakai Gaun Pengantin, Steffi Zamora dan Nino Fernandez Resmi Menikah? 

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |14:01 WIB
Pakai Gaun Pengantin, Steffi Zamora dan Nino Fernandez Resmi Menikah? 
Pakai Gaun Pengantin, Steffi Zamora dan Nino Fernandez Resmi Menikah? (Foto: IG Steffi)
A
A
A

JAKARTA - Steffi Zamora dan Nino Fernandez mendadak jadi sorotan warganet usai mengunggah foto bersama mengenakan busana pengantin di Instagram pada Rabu (30/7/2025). Unggahan itu langsung memicu berbagai spekulasi soal status hubungan mereka.

Dalam foto pertama, Nino tampil elegan mengenakan jas hitam dengan kemeja putih dan dasi kupu-kupu. Sementara Steffi terlihat anggun dalam balutan gaun putih, berpose manja dengan bersandar di dada Nino.

Tak ada keterangan panjang dalam unggahan tersebut, hanya sebuah emoji hati berwarna putih yang mereka sematkan sebagai caption.

Steffi Zamora
Pakai Gaun Pengantin, Steffi Zamora dan Nino Fernandez Resmi Menikah?

Pada slide berikutnya, keduanya tampil lebih mesra. Nino dan Steffi tampak saling menatap sambil menempelkan telapak tangan satu sama lain. Mereka juga berpose romantis di balik kain transparan, menambah kesan intim dalam potret tersebut.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174157/steffi_zamora_dan_nino_fernandez-wDMB_large.jpg
Steffi Zamora dan Nino Fernandez Umumkan Jenis Kelamin Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/33/3168736/steffi_zamora_hamil-l7PM_large.jpg
Selamat, Steffi Zamora Hamil Anak Nino Fernandez 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159148/steffi_zamora-qBco_large.jpg
Go Public, Nino Fernandez dan Steffi Zamora Unggah Foto Pakai Baju Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3138827/steffi_zamora-2rlf_large.jpg
Cerita Deswita Maharani soal Kedekatan Steffi Zamora dan Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/33/3137584/steffi_zamora-VkbD_large.jpg
Biodata dan Agama Steffi Zamora, Aktris dan Penyanyi yang Diisukan Dekat dengan Nino Fernandez 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/15/33/2668132/steffi-zamora-dituding-punya-anak-netizen-desak-ibunda-sang-artis-klarifikasi-Cvr0LW420G.jpg
Steffi Zamora Dituding Punya Anak, Netizen Desak Ibunda Sang Artis Klarifikasi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement