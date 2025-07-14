Digoda Banyak Pria, Kimberly Ryder Ungkap Kriteria Suami Idaman

JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder mengaku, mendapat banyak pesan bernada menggoda dari laki-laki tak dikenal lewat Instagram sejak menjanda.

Sebagian besar pria itu mengirim DM yang menyatakan kesiapan mereka memperistri sang aktris sekaligus menjadi ayah sambung untuk kedua anaknya.

“Lah mereka saja belum jadi bapak tapi mau menjadi ayah sambung untuk anak yang enggak sedarah sama dia. Aneh banget,” kata Kimberly Ryder di Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada 13 Juli 2025.

Digoda Banyak Pria, Kimberly Ryder Ungkap Kriteria Suami Idaman. (Foto: Instagram/@kimbrlyryder)

Lalu apakah Kimberly mencari duda untuk pasangannya kelak? “Enggak juga. Tapi aku berharap, mereka yang mendekati aku tuh motivasinya enggak hanya jadi bapak sambung saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, sang aktris pun mengungkapkan kriteria calon suami idamannya. Dia berharap, mendapatkan pria yang tak hanya penyayang keluarga namun juga tidak merokok.

“Insya Allah muslim juga, tidak ngerokok, wangi, hatinya baik, ada pekerjaan tetap, pekerja keras, sayang sama keluarga dan anak-anakku,” imbuhnya.