HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ternyata Kimberly Ryder Masih Berstatus WNA, Ini Alasannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |12:39 WIB
Ternyata Kimberly Ryder Masih Berstatus WNA, Ini Alasannya
Ternyata Kimberly Ryder Masih Berstatus WNA, Ini Alasannya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kimberly Ryder mengungkap alasan mengapa dirinya hingga kini belum berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Wanita berdarah Indonesia-Inggris ini mengaku masih memiliki banyak pertimbangan sebelum mengambil keputusan tersebut.

Sudah lama tinggal di Indonesia, Kimberly menyebut menjadi WNI bukan perkara yang sederhana. 

“Kenapa ya waktu itu? Satu, karena anakku salah satunya karena lahir di luar negeri, jadi dua warga negara,” ujar Kimberly Ryder saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Kimberly Ryder
Ternyata Kimberly Ryder Masih Berstatus WNA, Ini Alasannya (Foto: Okezone)

Ibu dua anak ini juga menjelaskan status kepemilikan aset harta gana-gini setelah bercerai dari Edward Akbar masih dipegang oleh mantan suaminya. Hal tersebut, menurut Kimberly, berkaitan erat dengan status kewarganegaraannya saat ini.

1 2
