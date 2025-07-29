Luna Maya Putuskan Tunda Kehamilan: Aku Nunggu Siap Mental

Setelah resmi menikah dengan Maxime Bouttier, aktris Luna Maya kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, bukan soal pernikahannya, melainkan pertanyaan yang kerap menghampiri, kapan hamil?

Dalam podcast Butik Haji Igun yang tayang di kanal YouTube comic8revolution, Luna menjawab pertanyaan tersebut secara terbuka. Ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah pribadi yang penuh pertimbangan dan tidak ingin terburu-buru memiliki anak.

“Masalah yang paling sering aku alami adalah ditanya kapan nikah? Selama 20 tahun karir aku, dan akhirnya sekarang sudah kejadian, udah gak ditanya lagi,” ujar Luna dikutip Selasa (29/7/2025).

Luna Maya melanjutkan, “Ini sekarang nih, masalah kapan hamil? kapan punya anak? Gini ya, maksudnya, biarkanlah orang punya timingnya sendiri. Menikah itu juga ada timingnya sendiri, dan punya anak, itu juga butuh kesiapan."

Luna tidak menampik bahwa ia siap jika diberikan anak, namun saat ini ia memilih untuk menunda. Menurutnya, keputusan itu bukan berarti tidak bersyukur, melainkan bentuk kesadaran dan tanggung jawab terhadap peran baru yang akan dijalani.

"Sebenernya kalau dikasih anak aku siap, tapi jujur aku menunda, dan ini akan menjadi permasalahan, 'gila ya banyak banget orang yang pengen punya anak, kamu ga bersyukur? gitu. Oke, aku menghormati semuanya, tapi tolong hormati juga keputusanku," tegasnya.

Bagi Luna, pernikahan dan kehamilan bukan perkara sepele. Ia ingin menjalani semuanya dengan komitmen penuh. "Soalnya gini ya, untuk menikah aja, aku tuh butuh banyak pemikiran, persiapan. Karena ini aku tuh orang yang mau komitmen aku itu untuk selamanya. Aku gamau asal pilih," pungkasnya.