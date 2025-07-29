Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Luna Maya Putuskan Tunda Kehamilan: Aku Nunggu Siap Mental

Gabriella Dharma , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |21:03 WIB
Luna Maya Putuskan Tunda Kehamilan: Aku Nunggu Siap Mental
Luna Maya resmi menikah dengan Maxime Bouttier (Foto: @lunamaya)
A
A
A

Setelah resmi menikah dengan Maxime Bouttier, aktris Luna Maya kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, bukan soal pernikahannya, melainkan pertanyaan yang kerap menghampiri, kapan hamil?

Dalam podcast Butik Haji Igun yang tayang di kanal YouTube comic8revolution, Luna menjawab pertanyaan tersebut secara terbuka. Ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah pribadi yang penuh pertimbangan dan tidak ingin terburu-buru memiliki anak.

“Masalah yang paling sering aku alami adalah ditanya kapan nikah? Selama 20 tahun karir aku, dan akhirnya sekarang sudah kejadian, udah gak ditanya lagi,” ujar Luna dikutip Selasa (29/7/2025).

Luna Maya melanjutkan, “Ini sekarang nih, masalah kapan hamil? kapan punya anak? Gini ya, maksudnya, biarkanlah orang punya timingnya sendiri. Menikah itu juga ada timingnya sendiri, dan punya anak, itu juga butuh kesiapan."

Luna tidak menampik bahwa ia siap jika diberikan anak, namun saat ini ia memilih untuk menunda. Menurutnya, keputusan itu bukan berarti tidak bersyukur, melainkan bentuk kesadaran dan tanggung jawab terhadap peran baru yang akan dijalani.

"Sebenernya kalau dikasih anak aku siap, tapi jujur aku menunda, dan ini akan menjadi permasalahan, 'gila ya banyak banget orang yang pengen punya anak, kamu ga bersyukur? gitu. Oke, aku menghormati semuanya, tapi tolong hormati juga keputusanku," tegasnya.

Bagi Luna, pernikahan dan kehamilan bukan perkara sepele. Ia ingin menjalani semuanya dengan komitmen penuh. "Soalnya gini ya, untuk menikah aja, aku tuh butuh banyak pemikiran, persiapan. Karena ini aku tuh orang yang mau komitmen aku itu untuk selamanya. Aku gamau asal pilih," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180211//deddy_corbuzier-KtFL_large.jpg
Perjalanan Cinta Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa hingga Akhirnya Putuskan Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180199//maia_estianty-tILa_large.jpg
Maia Estianty Tak Ingin Ada Drama di Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Minta Keluarga Diberi Seragam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180184//raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-S8DV_large.jpg
Raffi Ahmad Bawa Fahmi Bo ke Rumah Sakit, Tanggung Semua Biaya Perawatan hingga Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180174//raisa-FK2h_large.jpg
Pihak Raisa Tanggapi Rumor Perselingkuhan Hamish Daud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180172//irish_bella_dan_haldy_sabri-XsKe_large.jpg
Suami Irish Bella Jawab Tuduhan soal Penyuka Sesama Jenis: Fitnah Sangat Merusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180168//deddy_corbuzier-ZEIr_large.jpg
Hot Gossip: Deddy Corbuzier Digugat Cerai, Andre dan Erin Taulany Sepakat Damai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement