Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Premium Vision+ Dibanderol Rp1 pada 1 Agustus 2025, Dimaz Andrean: Saya Sih Mau

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |22:04 WIB
Premium Vision+ Dibanderol Rp1 pada 1 Agustus 2025, Dimaz Andrean: Saya Sih Mau
Dimaz Andrean Antusias Premium Vision+ Dibanderol Rp1 pada 1 Agustus 2025. (Foto: Instagram/@andyboim)
A
A
A

JAKARTA - Dimaz Andrean mengaku, sangat antusias menyambut berlakunya Paket Baru Premium Vision+, pada 1 Agustus mendatang. Pasalnya, pada hari itu pelanggan hanya dikenakan biaya senilai Rp1 saja untuk menikmati sejumlah program berkualitas Vision+.

“Saya pribadi sih syok ya harganya segitu. Baru kali ini ada platform OTT yang memberikan harga sangat terjangkau bagi penggunanya,” ujar sang aktor saat ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (25/7/2025). 

Dimaz Andrean mengaku, peluncuran paket tersebut bisa menjadi pilihan terbaik bagi pencinta pertandingan olahraga. Pasalnya, Vision+ menghadirkan pertandingan liga sepak bola dari berbagai negara termasuk laga Timnas Indonesia. 

Lebih lanjut, Dimaz mengatakan, harga paket berlangganan Vision+ yang sangat terjangkau sebesar Rp20.000 per bulan, membuat penonton bisa menikmati berbagai tayangan dari olahraga hingga drama secara resmi. 

“Sehingga, tidak ada lagi alasan untuk menonton di situs tak resmi atau bajakan. Jadi kalau paket sudah murah ya nonton dari situs atau aplikasi resminya dong,” tuturnya menambahkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement