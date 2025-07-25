Premium Vision+ Dibanderol Rp1 pada 1 Agustus 2025, Dimaz Andrean: Saya Sih Mau

JAKARTA - Dimaz Andrean mengaku, sangat antusias menyambut berlakunya Paket Baru Premium Vision+, pada 1 Agustus mendatang. Pasalnya, pada hari itu pelanggan hanya dikenakan biaya senilai Rp1 saja untuk menikmati sejumlah program berkualitas Vision+.

“Saya pribadi sih syok ya harganya segitu. Baru kali ini ada platform OTT yang memberikan harga sangat terjangkau bagi penggunanya,” ujar sang aktor saat ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (25/7/2025).

Dimaz Andrean mengaku, peluncuran paket tersebut bisa menjadi pilihan terbaik bagi pencinta pertandingan olahraga. Pasalnya, Vision+ menghadirkan pertandingan liga sepak bola dari berbagai negara termasuk laga Timnas Indonesia.

Lebih lanjut, Dimaz mengatakan, harga paket berlangganan Vision+ yang sangat terjangkau sebesar Rp20.000 per bulan, membuat penonton bisa menikmati berbagai tayangan dari olahraga hingga drama secara resmi.

“Sehingga, tidak ada lagi alasan untuk menonton di situs tak resmi atau bajakan. Jadi kalau paket sudah murah ya nonton dari situs atau aplikasi resminya dong,” tuturnya menambahkan.