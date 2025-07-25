Ernest Samudera Apresiasi Paket Baru Premium Vision+: Privilege untuk Semua Kalangan

JAKARTA - Ernest Samudera, bintang series EDI (Ejakulasi Dini) mengapresiasi perilisan paket baru Premium Vision+ yang berlaku mulai 1 Agustus 2025.

Dia menilai, paket baru dengan harga mulai dari Rp20.000 tersebut merupakan privilege untuk semua kalangan dalam mencari hiburan keluarga melalui layanan streaming digital.

“Dulu, kayaknya kalau mau berlangganan OTT orang mikir-mikir karena harganya cukup mahal. Tapi Vision+ malah merilis paket Rp20.000 saja,” ujarnya di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

Ernest Samudera menambahkan, “Ini privilege untuk semua kalangan. Kalau begini, saya rasa, semua orang bisa menikmati tayangan olahraga dan tak ada lagi yang bakal ketinggalan siaran langsung.”

Aktor 35 tahun tersebut mengaku, ada banyak keuntungan yang didapatkannya berkat kehadiran paket baru Premium Vision+ tersebut. Apalagi, program yang dihadirkan sangat bervariasi.

Tak hanya olahraga, tapi juga drama keluarga dan tayangan untuk anak. “Selain harganya terjangkau, kontennya juga banyak yang menarik. Jadi tidak ada alasan untuk tidak upgrade,” tuturnya.

Vision+ sebagai platform Over-The-Top (OTT) milik MNC Group, resmi meluncurkan paket baru Premium VISION+. Paket tersebut menawarkan lebih banyak konten dengan harga tetap sama, Rp20.000 per bulan.