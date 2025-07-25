Leo Martin Terkejut Tahu Harga Paket Baru Premium Vision+: Menguntungkan Sekali

JAKARTA - Aktor Leo Martin mengaku terkejut saat tahu paket baru Premium Vision+ yang akan dirilis pada 1 Agustus 2025 dibanderol mulai dari Rp20.000. Dia menilai, harga tersebut sangat bisa diakses semua kalangan.

“Harga Rp20.000 itu sangat luar biasa untuk sebuah platform digital. Siapapun kini bisa mengakses layanan OTT berkualitas,” ujarnya saat ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

Leo Martin mengatakan, kini masyarakat tak perlu lagi khawatir untuk berlangganan tayangan streaming digital. Apalagi, kini penonton bisa memilih tontonan edukatif untuk anak.

“Jadi enggak hanya entertainment saja. Karena bapak, ibu, dan anak-anak kini bisa menonton semuanya sekaligus bersamaan di lima device berbeda,” katanya menambahkan.

Leo yang juga penggemar olahraga, mengaku bisa mengakses tayangan sports dengan lebih leluasa. Terlebih, Over-The-Top (OTT) milik MNC Group ini juga menyuguhkan kualitas gambar terbaik.

“Sekarang, kita bisa mengakses Premium Sport dengan pertandingan kualitas HD. Jadi ya menguntungkan sekali ya karena bisa dinikmati semua kalangan,” ujarnya.**

(SIS)