Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Hobi Olahraga, Arya Vasco Sambut Paket Baru Premium Vision+

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |20:45 WIB
Hobi Olahraga, Arya Vasco Sambut Paket Baru Premium Vision+
Hobi Olahraga, Arya Vasco Sambut Paket Baru Premium Vision+. (Foto: Instagram/@aryavasco)
A
A
A

JAKARTA - Arya Vasco antusias menyambut perilisan paket baru Premium Vision+ yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Dia menyebut, promosi itu memudahkan semua kalangan  menikmati berbagai tayangan.

“Harga paket baru Vision+ ini mulai dari Rp20.000 saja. Untuk paket OTT menarik sih,” katanya saat ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025). 

Bagi Arya Vasco, harga terjangkau yang ditawarkan platform Over-The-Top (OTT) milik MNC Group tersebut sangat menarik. Bahkan dia menilai, paket baru Premium Vision+ setara dengan secangkir kopi. 

“Dengan paket ini, kita bisa mendapatkan tontonan lengkap dari olahraga hingga drama/mini series. Ini sangat sepadan sih ya,” ungkapnya. 

Sebagai pencinta sepak bola, aktor 25 tahun tersebut mengaku bakal menikmati liga-liga dari berbagai negara. Tentunya, ia juga menanti pertandingan Timnas Indonesia yang akan disuguhkan melalui kualitas terbaik. 

“Aku menanti banget pertandingan Timnas dan Bundes Liga yang bisa didapat dengan hanya membayar Rp20.000. Jadi enggak hanya bola, tapi juga badminton dan MotoGP,” tuturnya.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement