Hobi Olahraga, Arya Vasco Sambut Paket Baru Premium Vision+

JAKARTA - Arya Vasco antusias menyambut perilisan paket baru Premium Vision+ yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Dia menyebut, promosi itu memudahkan semua kalangan menikmati berbagai tayangan.

“Harga paket baru Vision+ ini mulai dari Rp20.000 saja. Untuk paket OTT menarik sih,” katanya saat ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

Bagi Arya Vasco, harga terjangkau yang ditawarkan platform Over-The-Top (OTT) milik MNC Group tersebut sangat menarik. Bahkan dia menilai, paket baru Premium Vision+ setara dengan secangkir kopi.

“Dengan paket ini, kita bisa mendapatkan tontonan lengkap dari olahraga hingga drama/mini series. Ini sangat sepadan sih ya,” ungkapnya.

Sebagai pencinta sepak bola, aktor 25 tahun tersebut mengaku bakal menikmati liga-liga dari berbagai negara. Tentunya, ia juga menanti pertandingan Timnas Indonesia yang akan disuguhkan melalui kualitas terbaik.

“Aku menanti banget pertandingan Timnas dan Bundes Liga yang bisa didapat dengan hanya membayar Rp20.000. Jadi enggak hanya bola, tapi juga badminton dan MotoGP,” tuturnya.*

(SIS)