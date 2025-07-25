Advertisement
Regina Suhari Happy Sambut Paket Baru Premium Vision+ 1 Agustus 2025, Tak Sabar Tonton Drama Format Vertikal

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |20:51 WIB
Regina Suhari <i>Happy</i> Sambut Paket Baru Premium Vision+ 1 Agustus 2025, Tak Sabar Tonton Drama Format Vertikal
Regina Suhari (Foto: Okezone/Ravie)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Regina Suhari mengaku senang dengan Peluncuran Paket Baru Premium Vision+ dari MNC Group. Nantinya, dia juga berniat mendaftar sebagai pelanggan tetap guna mendapatkan tontonan menarik.

Pada 1 Agustus 2025, Over-The-Top (OTT) tersebut juga hadir dengan harga spesial untuk berlangganan yakni senilai Rp1 rupiah. 

"Aku jujur pas denger paket baru ini happy banget karena ini bisa diterima dan dinikmati oleh semua kalangan masyarakatDan juga konten-konten yang variatif bisa memberikan tontonan untuk semua," ucap bintang series Ejakulasi Dini (EDI) itu usai acara Peluncuran Paket Baru Premium Vision+, di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025). 

Regina juga penasaran menjajal sensasi nonton drama dengan fromat vertikal. Dia menyebut terobosan ini menjadi solusi hiburan singkat ditengah kesibukannya.

"Menurut aku format vertikal ini jauh lebih efisien, untuk orang yang lagi sibuk dan pengen hiburan yang cepat aja," tutur Regina.

"Karena formatnya lebih pendek, terus lebih relate ke kehidupan kita juga. Sangat menguntungkan buat semua profesi, anak, remaja dan yang lainnya," pungkasnya.

 

