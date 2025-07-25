Advertisement
Shakira Jasmine Tergiur Daftar Paket Baru Premium Vision+ dengan Harga Rp1

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |20:31 WIB
Shakira Jasmine Tergiur Daftar Paket Baru Premium Vision+ dengan Harga Rp1
Shakira Yasmine (Foto: Okezone/Ravie)




JAKARTA - Aktris Shakira Jasmine mengaku tergiur untuk mendaftar Paket Baru Premium Vision+, Over-The-Top (OTT) milik MNC Group pada 1 Agustus 2025. Sebab, penonton akan mendapatkan harga paket spesial senilai Rp1 rupiah. 

"Itu menguntungkan banget untuk semua lapisan, karena ada Kids Premium, ada Upin Ipin, bahkan di 1 Agustus itu ada harga spesial dengan hanya Rp1 rupiah saja," ucap Shakira Jasmine usai acara Peluncuran Paket Baru Premium Vision+ di iNews Tower, Kebons Sirih, Jakarta Pusat  Jumat (25/7/2025).

Shakira menyebut paket baru ini bisa memudahkan penikmat drama series hingga pecinta sepak bola dalam menikmati program-program yang ada. 

Terlebih, program ramah anak yang ada dalam paket Kids Premium juga menambah tontonan adukatif untuk semua kalangan. 

"Menurut aku itu worth it banget, karena dengan harga Rp20.000 kita udah bisa dapatkan konten-konten berkualitas," ujar dia. 

