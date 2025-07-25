Tren Nonton TV Berubah, Hary Tanoesoedibjo Fokus Kembangkan Layanan Digital

JAKARTA - Tren menonton hiburan telah bergeser dari televisi (TV) ke platform digital. Perubahan perilaku masyarakat tersebut mendorong pelaku industri media untuk terus beradaptasi mengembangkan layanan digital.

Hal ini lah yang dilakukan Hary Tanoesoedibjo selaku Executive Chairman MNC Group. Digitalisasi terus dilakukan lewat pengembangan platform Over-The-Top (OTT) Vision+ sebagai respons terhadap menurunnya minat masyarakat terhadap televisi konvensional.

Dalam peluncuran Paket Premium terbaru Vision+ yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarts Pusat pada Jumat (25/7), Hary menjelaskan bahwa perilaku menonton masyarakat telah mengalami pergeseran signifikan.

"Kalau zaman 20 tahun yang lalu, behavior menonton itu pakai TV, praktis mobile itu jarang dipakai. Tapi generasi muda ini sekarang kan menonton pakai mobile,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa di masa depan, pengguna mobile untuk menonton video diprediksi akan melebihi penonton TV konvensional. Oleh karena itu, pengembangan platform OTT seperti Vision+ menjadi fokus utama MNC Group.

"Jadi suatu saat mobile user untuk nonton video itu pasti akan sangat besar yang bisa mungkin lebih besar daripada behavior menonton TV di rumah. Harapan kita mulai dari sekarang kita sudah menata, kita masuk semua segmen, male, female maupun anak-anak supaya masyarakat Indonesia ini bisa menikmati," sambungnya.

Untuk diketahui, Vision+ baru saja meluncurkan Paket Premium VISION+ terbaru yang menawarkan lebih banyak konten dengan harga yang sama seperti paket sebelumnya, yaitu Rp20.000 per bulan. Hary menyebut kehadiran paket terbaru ini untuk menjangkau seluruh segmen penonton, mulai dari perempuan, laki-laki, hingga anak-anak.