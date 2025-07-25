Paket Premium Vision+ Tawarkan Konten Eksklusif Terbaru Tiap Bulan

JAKARTA - Platform Over-The-Top (OTT) terpopuler, Vision+ resmi meluncurkan Paket Premium VISION+ terbaru pada Jumat (25/7/2025).

Dibandrol dengan harga yang sama dengan paket sebelumnya, yakni Rp20.000 per bulan, paket baru ini menawarkan lebih banyak konten eksklusif yang akan terus diperbarui setiap bulannya.

Hary Tanoesoedibjo selaku Executive Chairman MNC Group memastikan bahwa konten eksklusif bakal selalu hadir di semua kategori, baik sport, micro drama, entertainment, hingga kids.

Menurutnya langkah ini memungkinkan seluruh segmen penonton menikmati konten-konten terbaik.

"Pasti setiap bulan itu ada yang baru dan ada yang eksklusif. Demikian pula yang entertainment, ada linear channel, ada VOD, dan ada yang baru setiap bulan dan pasti ada yang eksklusif. Kemudian yang anak-anak juga begitu," kata Hary Tanoe dalam acara peluncuran.

"Dan semua ini harganya sama, jadi bayarnya sama Rp20.000 tapi mendapat semuanya. Sehingga tujuannya bisa menjangkau seluruh gender, baik wanita, pria, maupun anak-anak, dan semua kalangan, karena harganya terjangkau," sambungnya.

Untuk diketahui, paket baru ini merupakan pengembangan dari versi sebelumnya yang lebih terfokus pada konten hiburan untuk perempuan. Menurut Hary Tanoe, dengan paket berlangganan terbaru ini, pelanggan bisa menikmati ribuan konten eksklusif seperti original series, micro drama, film, tayangan anak edukatif, hingga siaran olahraga langsung.