Ujian Terus Berdatangan, Petualangan Kera Sakti Makin Mendebarkan!

Tayang setiap hari pukul 13.30 WIB di GTV, petualangan Sun Go Kong, Biksu Tong, Cu Pat Kai, dan Sha Wujing di serial KERA SAKTI, makin menegangkan sekaligus kocak. Kali ini, mereka bukan cuma menghadapi serangan, tapi juga diuji secara emosi dan mental. Musuh-musuh baru muncul bukan hanya dengan ancaman, tapi juga dengan tipu daya dan ilusi.

Mulai dari siluman ular yang menyamar jadi ratu cantik untuk memecah belah kelompok, hingga dunia ilusi yang memanipulasi pikiran mereka agar lupa dengan misi utama: mencari kitab suci ke Barat.

Tapi dari semua kekacauan itu, mereka jadi makin kompak, mereka tetap bersatu saat bahaya datang. Sun Go Kong jadi paling bisa diandalkan, tapi bijaknya Biksu Tong tetap jadi panutan mereka semua untuk keluar dari situasi sulit.

Serial KERA SAKTI gak hanya petualangan melawan siluman. Buat kamu yang doyan cerita seru yang penuh aksi, lucu tapi juga menginspirasi, ini tontonan yang cocok banget. Plus, karakter-karakternya ikonik dan relate banget sama pertemanan zaman sekarang, suka debat tapi tetap kompak.

KERA SAKTI bisa kamu saksikan setiap hari pukul 13.30 WIB di GTV. Supaya menontonnya makin seru tanpa gangguan, pastikan siaran digital GTV di rumahmu sudah jernih. Jika mengalami masalah teknis, cukup lakukan pemindaian ulang pada set top box atau hubungi langsung Layanan Solusi TV Digital melalui WhatsApp di 0856-9003-900 (tersedia Senin hingga Jumat pukul 09.00–18.00 WIB).

Dan kalau kamu lagi di luar rumah, don’t’ worry! KERA SAKTI juga bisa kamu saksikan kapan pun dan di mana pun lewat aplikasi RCTI+.



(kha)