Sun Go Kong Balik Lagi, Yuk Nostalgia dengan Kera Sakti di GTV!

SIAPA yang nggak kenal dengan Sun Go Kong, si Kera Sakti yang bisa terbang di atas awan dan punya tongkat sakti seribu jurus? Buat kamu yang tumbuh besar bareng serial ini, siap-siap nostalgia. Kisah legendaris ini akan kembali menghibur kamu lewat “Kera Sakti”, yang akan tayang mulai 12 Juli, setiap Sabtu dan Minggu pukul 13.00 WIB di GTV!

Serial klasik ini mengisahkan perjalanan Biksu Tong menuju barat untuk mencari kitab suci, ditemani oleh tiga muridnya: Sun Go Kong, Si Siluman Babi Zhu Bajie, dan Sha Wujing sang Siluman Air. Mereka menghadapi berbagai rintangan, siluman, dan ujian dari langit demi menuntaskan misi suci penuh tantangan.

Bukan cuma penuh aksi dan fantasi, Kera Sakti juga dipenuhi dengan nilai-nilai moral, humor yang menghibur, serta filosofi hidup yang dalam. Menjadikannya tontonan yang seru untuk semua umur.

Supaya nontonnya makin seru dan lancar, pastikan siaran digital GTV di rumah kamu jernih tanpa gangguan. Kalau masih ada kendala, gampang! Tinggal scan ulang set top box kamu atau chat langsung ke Layanan Solusi TV Digital di nomor 0856-9003-900 (Senin–Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB).

Dan kalau kamu lagi di luar rumah, jangan khawatir! Kera Sakti juga bisa kamu saksikan kapan pun dan di mana pun lewat aplikasi RCTI+ dan Vision+.

Catat tanggalnya! Mulai 12 Juli, setiap Sabtu & Minggu pukul 13.00 WIB, hanya di GTV!

(rhs)