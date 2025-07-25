Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Tebaran Hati Eps 68: Dito Nyatakan Perasaannya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |14:46 WIB
Sinopsis Tebaran Hati Eps 68: Dito Nyatakan Perasaannya
Tebaran Hati
A
A
A

Ariana tetap teguh dengan keputusannya untuk pergi agar Dito bisa bebas dari permasalahan keluarga Prawira. Namun, Dito justru mempertanyakan kenapa Ariana begitu ingin meninggalkannya, padahal yakin tidak pernah sekalipun dengan tega melukai Ariana. 

Dengan tegas, Ariana tetap pada pendiriannya. Dito tidak punya pilihan lain, akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Ariana.

Mendengar pengakuan Dito, Ariana tercengang, dengan berderai air mata Ariana menegaskan dia tidak akan bisa membalas perasaan Dito. Berusaha meyakinkan Ariana, Dito meluapkan semua perasaan terdalamnya, bagaimana ia tidak sanggup hidup tanpa Ariana. Dito menegaskan ingin melanjutkan pernikahan, walaupun tahu hal itu menyalahi perjanjian awal.

Inka rupanya berniat menghasut Kei agar ikut campur ke dalam rumah tangga Ariana dan Dito. Inka berkata bahwa ia punya insting ada sesuatu yang salah dengan Dito hingga Ariana memutuskan pisah rumah. Kei awalnya tidak mau percaya, tapi Inka perlahan berhasil mengusik kekhawatiran Kei. Tanpa diketahui siapapun, Kei diam-diam berada di depan rumah Dito. Kei hanya diam di dalam mobil, memandangi rumah Dito dari luar. Perkataan Inka sukses. Kei menelepon Ariana. Melihat nama Kei di layar ponselnya, awalnya Ariana heran, tapi memutuskan mengangkatnya.

Apa yang akan dilakukan Ariana saat Kei muncul kembali? Bagaimana Dito mengatur kekalutannya? Saksikan Layar Drama Indonesia “Tebaran Hati” setiap hari pukul 19.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TebaranHati #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
