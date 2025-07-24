Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Animasi KIKO Season 4 dalam Episode Robo Ruckus, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |21:01 WIB
Animasi KIKO Season 4 dalam Episode Robo Ruckus, Hanya di RCTI
Animasi KIKO Season 4 dalam Episode Robo Ruckus, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI membawa keseruan di ruang keluarga Anda pada Minggu pagi dengan menayangkan animasi KIKO Season 4

Musim terbaru ini menghadirkan kisah yang lebih segar dan inovatif, mempertegas komitmen MNC Animation dalam industri kreatif. Berikut sinopsis episode terbaru animasi KIKO minggu ini.

Poli terlihat berlatih beberapa gerakan ninja di rumah. Selama ia berlatih, terlihat Robot Pelayan yang sedang membersihkan lantai dan barang-barang yang berserakan. 

Robot Pelayan tampak mempraktikkan gerakan ninja seperti yang dilakukan Poli. Sampai tiba-tiba, Robot itu mengeluarkan asap putih. Poli dengan panik langsung mengeceknya.

Namun Robot Pelayan itu justru menyerangnya menggunakan gerakan ninja Poli. Siapakah yang mencoba meretas dan mengambil alih robot tersebut?

Jangan lewatkan episode terbaru KIKO Season 4 di RCTI, pada Minggu (27/7/2025), pukul 08.00 WIB.

Selain menghadirkan cerita seru dan penuh aksi, musim ini juga menyuguhkan banyak elemen baru, seperti kostum, kota, dan musuh-musuh yang lebih menantang!  

