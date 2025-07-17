KIKO SEASON 4 Episode JOY RIDE: Minggu Jam 08.00 WIB

Menemani minggu pagi yang seru bersama keluarga, serial animasi KIKO Season Terbaru hadir di RCTI dengan membawa keseruan untuk dinikmati bersama di rumah.

Hingga saat ini, KIKO telah meraih lima penghargaan bergengsi di tingkat nasional dan internasional dalam kategori anak-anak dan animasi. Serial ini juga telah didubbing ke dalam empat bahasa dan tayang di 64 negara melalui berbagai platform seperti Disney XD, Netflix, Vision+, RCTI+, ZooMoo Channel, dan Roku Channel.

Musim terbaru ini menghadirkan kisah yang lebih segar dan inovatif, mempertegas komitmen MNC Animation dalam industri kreatif. Ibu Liliana Tanoesoedibjo menekankan bahwa selain menyajikan hiburan yang seru, KIKO juga mengandung nilai edukasi yang penting bagi anak-anak Indonesia. Berikut sinopsis episode terbaru KIKO minggu ini:

Kiko dkk hendak menghadiri sebuah pameran teknologi di Pinggir Kota menggunakan bus. Awalnya semua berjalan lancar dan menyenangkan, sampai tiba-tiba bus melaju dengan cepat dan tidak terkendali. Seluruh penumpang berteriak panik dan ternyata bus dibajak oleh The Rebel. Menyerang dan mengapit laju bus dan juga menempelkan alat pelumpuh listrik ke bus. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode terbaru KIKO "JOY RIDE" yang tayang pada 20 Juli 2025 pukul 08.00 Pagi hanya di RCTI di kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

Anak-anak Indonesia sangat dianjurkan untuk menyaksikan KIKO season terbaru. Selain menghadirkan cerita yang seru dan penuh aksi, musim ini juga menyuguhkan banyak elemen baru, seperti kostum, kota, dan musuh-musuh baru yang lebih menantang!

KIKO tayang setiap hari 08.00 WIB di RCTI, KIKO juga tayang setiap hari Senin - Jum'at jam 06.45 & 12.00 WIB di MNCTV, setiap hari Sabtu & Minggu Jam 09.30 WIB di GTV.