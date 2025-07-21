Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis The Nice Guy, Drama Korea Terbaru yang Dibintangi Lee Dong Wook

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |22:05 WIB
Sinopsis The Nice Guy, Drama Korea Terbaru yang Dibintangi Lee Dong Wook
Nice Guy (Foto: Disney)
A
A
A

Pecinta Drama Korea tengah berbahagia menyambut drakor terbaru, The Nice Guy. Drama ini jadi salah satu yang dinantikan penonton lantaran dibintangi aktor tampan ternama Korea Selatan, Lee Dong Wook.

Drama yang tayang pada Jumat (18/7/2025) ini menghadirkan kisah yang segar dengan peran Lee Dong Wook sebagai gangster. Dalam drama ini, Lee Dong Wook juga beradu akting dengan aktris cantik Lee Sung Kyung.

Mengusung genre romansa, publik dibuat penasaran dengan kisah cinta Lee Dong Wook dan Lee Sung Kyung yang berlika liku dan penuh tantangan ini.

Sinopsis The Nice Guy

Drama Korea ini menceritakan Park Seok-cheol (Lee Dong-wook) yang merupakan cucu tertua dari keluarga kriminal tiga generasi. Berbeda dengan orang-orang di latar belakangnya, ia adalah pria lugu yang memiliki cinta sejati kepada Kang Mi-young (Lee Sung-kyung).

Kang Mi-young adalah cinta pertamanya dan bercita-cita menjadi penyanyi. Untuk memperjuangkan cintanya, Seok-cheol harus bertaruh dengan banyak keadaan.

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
KDrama Drama Korea The Nice Guys
Telusuri berita celebrity lainnya
