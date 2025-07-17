Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 305

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 305 bercerita tentang Diandra yang memilih pergi dan enggan menemani Damar saat dinner dengan keluarga Ratna.

Saat makan malam, Damar langsung mengenali Amira sebagai perempuan yang sempat ia tolong di restoran. Namun, di balik suasana hangat, Nadine justru mencurigai Amira.

Kecurigaannya pada Amira semakin besar ketika perempuan itu terlihat menahan air matanya saat melihat lukisan besar terpajang di rumah Damar.

Di sisi lain, Maudy ikut terharu melihat Vernie membuat surat untuk Arkana dan meminta Vernie lekas sembuh. Ratna, Biru, dan Amira akhirnya berpamitan pada Damar.

Pria itu meminta mereka untuk sering mengunjungi Restoran Purnama karena tempat makan itu menyajikan menu makanan dari resep andalan almarhumah istrinya.

Mendengar pernyataan Damar tersebut, Amira semakin tersentuh merasa telah mencoba masakan ibunya. Dalam perjalanan pulang, Bram mengikuti mobil Biru.

Lukisan apa yang membuat Amira begitu terharu? Rencana apalagi yang dijalankan Bram dengan mengikuti mobil Biru? Saksikan Terbelenggu Rindu di RCTI, setiap hari pukul 18.15 WIB.*

(SIS)