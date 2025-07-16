Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 304: Pengakuan Elang Pada Amira

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |15:34 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 304: Pengakuan Elang Pada Amira
Terbelenggu Rindu
A
A
A

Amira ditemani Imas pergi ke kantor Elang. Di saat yang sama, Nadine mengetahui rencana Damar yang akan mengumumkan Elang sebagai ahli waris di konferensi pers. Nadine mulai menyusun rencana jahatnya untuk menggagalkan acara tersebut.

Akhirnya Elang mengakui ke Amira bahwa Damar adalah ayah kandung mereka. Amira langsung cerita ke Biru dan Ratna, namun ia sempat kecewa karena ternyata mereka sudah tahu sebelumnya. Ratna menenangkan Amira dan memberitahu bahwa Damar mengajak dinner malam ini saat bertemu di toko roti. 

Biru mengiyakan tapi dengan syarat Amira harus hati-hati dan tidak mengungkap identitas aslinya. Sementara Nadine mulai mencurigai bahwa Amira (yang menyamar sebagai “Ami”) adalah anak kandung Damar.

Apakah rencana Nadine untuk membuktikan kecurigaannya? Bagaimana perasaan Amira ketika dinner bersama Damar ayah kandungnya?  

Saksikan Layar Drama Indonesia “Terbelenggu Rindu” setiap hari pukul 18.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TerbelengguRindu #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

Telusuri berita celebrity lainnya
