HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Maxime Bouttier Bocorkan Persiapan Resepsi Bareng Luna Maya di Jakarta

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |15:05 WIB
Maxime Bouttier Bocorkan Persiapan Resepsi Bareng Luna Maya di Jakarta
Maxime Bouttier Bocorkan Persiapan Resepsi Bareng Luna Maya di Jakarta (Foto: IG Maxime)
A
A
A

JAKARTA Maxime Bouttier akhirnya buka suara soal rencana resepsi pernikahannya dengan Luna Maya yang akan digelar di Jakarta. Belum membocorkan tanggal pasti, Maxime memastikan bahwa ia dan Luna masih disibukkan dengan berbagai persiapan penting untuk perayaan bahagia tersebut.

"Itu masih dalam proses, jadi memang kesibukannya di situ aja. Ini juga harus langsung meeting lagi," ujar Maxime saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Saat ditanya soal jumlah undangan yang akan disebar, Maxime memilih untuk tidak memberikan rincian. Ia menegaskan belum bisa mengungkap detail terkait teknis acara.

Rahasia Luna Maya Tampil Pangling dan Awet Muda di Hari Pernikahan, Ternyata Lakukan Ini!
Maxime Bouttier Bocorkan Persiapan Resepsi Bareng Luna Maya di Jakarta (Foto: IG Maxime)

"Ah aku kurang tahu itu, masih belum bisa aku omongin sih," ujarnya singkat.

Halaman:
1 2
