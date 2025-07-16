Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Preman Pensiun X Eps 24A: Ogah-Ableh Cari Lahan Baru, Cecep Kembangkan Bisnis

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |15:31 WIB
Sinopsis Preman Pensiun X Eps 24A: Ogah-Ableh Cari Lahan Baru, Cecep Kembangkan Bisnis
Preman Pensiun
A
A
A

Ogah dan Ableh masih bingung harus mencari lahan parkir dan berjualan tisu di mana, karena di tempat lama mereka didatangi preman setempat yang meminta iuran. 

Ogah pun terus membujuk Ableh untuk kembali menjadi jambret, namun Ableh tetap dengan pendiriannya tidak mau kembali ke dunia jambret. Ogah dan Ableh pun terus mencari tempat aman untuk markir dan jualan tisu.

Sementara itu, Bubun menanyakan pesanan rengginang melalui sosial media ke Nena dan Cecep. Nena pun menjelaskan pesanan relatif stabil, kemudian Cecep memberitahu akan ada orderan lagi dari Saras dan Wati yang menjadi marketing freelance nya. Cecep mulai meminta Titik dan Puspa mencari orang untuk membantu proses produksi rengginang dan produk barunya, agar dapat mengurus saat ada pesanan banyak.

Di sisi lain, Otang, Didu kembali menemui Agus, Yayat di taman tempat mangkal berjualan kopi. Otang, Didu, Agus, Yayat menunggu komplotan Eeng cs datang. Otang ingin meminta Eeng cs mengganti rugi atas kerusakan termos dan keranjang yang di rusaknya. Otang, Didu, Agus, Yayat lama menunggu tapi Eeng cs tidak juga muncul. Yayat pun merasa kasihan ke Agus, karena termos rusak dan jadi belum bisa melunasi pinjaman modal ke saudaranya.

Apakah Otang dapat bertemu dengan Eeng cs? Saksikan Layar Drama Indonesia “Preman Pensiun X” setiap hari pukul 17.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #PremanPensiunX #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(kha)

