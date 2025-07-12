Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 204: Babymoon yang Dinantikan Arini

Arini dan Lingga akhirnya pergi untuk baby moon ke pantai. Arini sangat senang akhirnya bisa melepas penat setelah selama ini.

Mita menceritakan penyakitnya kepada Nadia. Nadia menyarankan donor seperti apa yang diperlukan. Mita bilang kalau hal itu harus dilakukan jika sedarah, bisa orang tua, kakak atau adik ataupun anak kandung. Nadia makin bingung karena tahu Mita adalah anak tunggal.

Sementara itu, Emil mendengarkan Ari tentang penyebab kecelakaan studionya. Ari curiga kalau hal ini disengaja. Emil juga berpikir demikian. Tapi siapa yang kira-kira tega melakukannya? Saksikan Layar Drama Indonesia “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #MencintaimuSekaliLagi #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke



(kha)