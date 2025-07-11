JAKARTA - Penyanyi Yura Yunita merilis Tanda tepat memasuki bulan Ramadan 2025. Lagu yang tercipta saat dia melakukan tawaf di Tanah Suci itu merupakan refleksi dari kehidupan spiritualnya. Simak lirik dan chordnya.
Intro
C
Verse
C
Kutarik nafas panjang saat ini
F Em
Embuskan perlahan dan sadari
F Em
Ku memang pantas untuk dicintai..
Dm G
Tapi siapa yang kau temani
C
Jika memang ini benar untukku
F Em
Maka dekatkanlah kepadaku
F Em Am
Jika memang ini bukan untukku
Dm G
Bolehkahku mohon dulu
Chorus
C Em Am A Dm Em G
Tunjukkan jalanku padaMu
C Em Am
Untuk bisa merasakan
A Dm Em G
KasihMu, beriku tanda itu
C
Verse
C
Jika memang ini benar untukku
F Em
Maka dekatkanlah kepadaku
F Em Am
Jika memang ini bukan untukku
Dm G
Bolehkahku mohon dulu
Chorus
C Em Am A Dm Em G
Tunjukkan jalanku padaMu
C Em Am
Untuk bisa merasakan
A Dm Em G Csus4 C
KasihMu, beriku tanda itu
Bridge
F#m7-5 F6
Selalu ku tunggu-tunggu
C Bb
Di pergantian malam dan siang-Mu
F#m7-5 F6
Selalu ku tunggu-tunggu
Em Am Bb Am Em D#
Tanda-tanda itu..
Chorus
D F#m Bm B Em F#m A
(Tunjukkan jalanku pada Mu)
D F#m Bm
Untuk bisa merasakan
B Em F#m A
Kasih-Mu, beriku
B Em F#m G
Ternyata kurasakan
B Em F#m G
Ku bisa merasa kan
D
Tanda itu..
Demikian lirik lagu dan chord gitar Tanda dari Yura Yunita.*
