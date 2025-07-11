Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Tanda dari Yura Yunita

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |23:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tanda dari Yura Yunita
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tanda dari Yura Yunita. (Foto: Instagram/@yurayunita)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Yura Yunita merilis Tanda tepat memasuki bulan Ramadan 2025. Lagu yang tercipta saat dia melakukan tawaf di Tanah Suci itu merupakan refleksi dari kehidupan spiritualnya. Simak lirik dan chordnya.

Tanda-Yura Yunita

Intro
C
 
Verse
  C
Kutarik nafas panjang saat ini
   F                       Em
Embuskan perlahan dan sadari
   F                        Em
Ku memang pantas untuk dicintai..
  Dm                  G
Tapi siapa yang kau temani
 
  C
Jika memang ini benar untukku
  F                    Em
Maka dekatkanlah kepadaku
  F                     Em   Am
Jika memang ini bukan untukku
  Dm           G
Bolehkahku mohon dulu
 
Chorus
 C  Em Am  A       Dm Em G
Tunjukkan jalanku padaMu
              C Em Am
Untuk bisa merasakan
 A         Dm Em G
KasihMu, beriku tanda itu 
C
 
Verse
  C
Jika memang ini benar untukku
  F                    Em
Maka dekatkanlah kepadaku
  F                     Em   Am
Jika memang ini bukan untukku
  Dm           G
Bolehkahku mohon dulu 
 
Chorus
 C  Em Am  A       Dm Em G
Tunjukkan jalanku padaMu
              C Em Am
Untuk bisa merasakan
 A         Dm Em G         Csus4 C
KasihMu, beriku tanda itu
 
Bridge
  F#m7-5      F6
Selalu ku tunggu-tunggu
   C                Bb
Di pergantian malam dan siang-Mu
  F#m7-5      F6
Selalu ku tunggu-tunggu
  Em     Am  Bb Am Em D#
Tanda-tanda itu..
 
Chorus
  D  F#m Bm B       Em F#m A
(Tunjukkan jalanku pada Mu)
              D  F#m Bm
Untuk bisa merasakan
 B         Em F#m A
Kasih-Mu, beriku
 B          Em F#m G
Ternyata kurasakan
 B         Em F#m G
Ku bisa merasa kan
          D
Tanda itu..

Demikian lirik lagu dan chord gitar Tanda dari Yura Yunita.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/619/3184288/raisa-FPxI_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Si Paling Mahir dari Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/619/3182802/raisa-IVRr_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710/alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169145/lyodra-qH9c_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169143/lyodra-Y2oh_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/619/3165017/barsena_bestandhi-N1n4_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement