Lirik Lagu dan Chord Gitar Tanda dari Yura Yunita

JAKARTA - Penyanyi Yura Yunita merilis Tanda tepat memasuki bulan Ramadan 2025. Lagu yang tercipta saat dia melakukan tawaf di Tanah Suci itu merupakan refleksi dari kehidupan spiritualnya. Simak lirik dan chordnya.

Tanda-Yura Yunita

Intro

C



Verse

C

Kutarik nafas panjang saat ini

F Em

Embuskan perlahan dan sadari

F Em

Ku memang pantas untuk dicintai..

Dm G

Tapi siapa yang kau temani



C

Jika memang ini benar untukku

F Em

Maka dekatkanlah kepadaku

F Em Am

Jika memang ini bukan untukku

Dm G

Bolehkahku mohon dulu



Chorus

C Em Am A Dm Em G

Tunjukkan jalanku padaMu

C Em Am

Untuk bisa merasakan

A Dm Em G

KasihMu, beriku tanda itu

C



Verse

C

Jika memang ini benar untukku

F Em

Maka dekatkanlah kepadaku

F Em Am

Jika memang ini bukan untukku

Dm G

Bolehkahku mohon dulu



Chorus

C Em Am A Dm Em G

Tunjukkan jalanku padaMu

C Em Am

Untuk bisa merasakan

A Dm Em G Csus4 C

KasihMu, beriku tanda itu



Bridge

F#m7-5 F6

Selalu ku tunggu-tunggu

C Bb

Di pergantian malam dan siang-Mu

F#m7-5 F6

Selalu ku tunggu-tunggu

Em Am Bb Am Em D#

Tanda-tanda itu..



Chorus

D F#m Bm B Em F#m A

(Tunjukkan jalanku pada Mu)

D F#m Bm

Untuk bisa merasakan

B Em F#m A

Kasih-Mu, beriku

B Em F#m G

Ternyata kurasakan

B Em F#m G

Ku bisa merasa kan

D

Tanda itu..

Demikian lirik lagu dan chord gitar Tanda dari Yura Yunita.*

(SIS)