HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ahmad Dhani Akui Al, El, Dul Komplain soal Video Fitnah Maia Estianty

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |09:10 WIB
Ahmad Dhani Akui Al, El, Dul Komplain soal Video Fitnah Maia Estianty
Ahmad Dhani Akui Al, El, Dul Komplain atas Video Fitnah Maia. (Foto: Instagram/@dhaniperwakilanrakyat)
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Dhani mengaku, tidak mengkomunikasikan dan tidak meminta izin istri dan anak-anaknya untuk mengunggah dua video untuk Maia Estianty di YouTube.

Setelah video itu viral dan menuai pro dan kontra, Dhani mengaku, mendapat komplain dari ketiga putranya: Al, El, dan Dul. Namun dia mengaku, tak peduli dengan protes ketiga anaknya.

"Mereka bilang, malas saja kalau orangtuanya ribut-ribut lagi," kata Ahmad Dhani dalam podcast YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, pada Jumat (11/7/2025).

Hot Gossip: Ahmad Dhani Lapor KPAI, Dara Arafah Kena Doxxing
Ahmad Dhani Akui Al, El, Dul Komplain atas Video Fitnah Maia. (Foto: YouTube/Ahmad Dhani dalam Berita)

Namun musisi 53 tahun tersebut punya jawaban sendiri terkait komplain yang disampaikan ketiga putranya tersebut. 

"Aku bilang, 'Kenapa waktu Ayah tayangin video ini kalian ribut, tapi waktu Bunda ngoceh-ngoceh ke mana-mana kalian enggak komplain?' Mereka diam tuh," ujarnya.

Halaman:
1 2
