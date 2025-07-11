JAKARTA - Ahmad Dhani mengaku, tidak mengkomunikasikan dan tidak meminta izin istri dan anak-anaknya untuk mengunggah dua video untuk Maia Estianty di YouTube.
Setelah video itu viral dan menuai pro dan kontra, Dhani mengaku, mendapat komplain dari ketiga putranya: Al, El, dan Dul. Namun dia mengaku, tak peduli dengan protes ketiga anaknya.
"Mereka bilang, malas saja kalau orangtuanya ribut-ribut lagi," kata Ahmad Dhani dalam podcast YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, pada Jumat (11/7/2025).
Namun musisi 53 tahun tersebut punya jawaban sendiri terkait komplain yang disampaikan ketiga putranya tersebut.
"Aku bilang, 'Kenapa waktu Ayah tayangin video ini kalian ribut, tapi waktu Bunda ngoceh-ngoceh ke mana-mana kalian enggak komplain?' Mereka diam tuh," ujarnya.